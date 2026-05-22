Học viện Ngoại giao phát động cuộc thi 'IC Innovator 2026', với chủ đề 'Mã nguồn Văn hóa Việt'

SVO - Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế 'IC Innovator 2026', với chủ đề 'The Culture SourceCode – Mã nguồn Văn hóa Việt' hướng tới các dự án trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và truyền thông sáng tạo, đồng thời tạo không gian kết nối sinh viên liên ngành phát triển ý tưởng khởi nghiệp gắn với công nghệ, nền tảng số và giá trị văn hóa Việt Nam. Lễ công bố cuộc thi được Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 21/5.

IC Innovator 2026 có sự tham gia đồng hành của một số đơn vị trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Tài chính, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), Mạng lưới các CLB Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Thủ đô (Hub Network), cùng các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, kinh doanh và công nghệ. Theo Ban tổ chức, các hoạt động cố vấn và kết nối chuyên môn sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thiện ý tưởng và tiếp cận môi trường khởi nghiệp thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Đồng Anh – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc thi cho rằng, trong bối cảnh công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, văn hóa vẫn giữ vai trò nền tảng tạo nên bản sắc và chiều sâu cho các giá trị sáng tạo bền vững. Ông bày tỏ kỳ vọng, sinh viên không chỉ tiếp nhận văn hóa mà có thể tiếp tục lan tỏa, kể lại câu chuyện văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ của truyền thông hiện đại, công nghệ và tư duy toàn cầu.

TS Nguyễn Đồng Anh – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại phát biểu khai mạc chương trình.

Với chủ đề “The Culture SourceCode – Mã nguồn Văn hóa Việt”, IC Innovator 2026 hướng tới các đề án thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa, ưu tiên những mô hình có yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hoặc phát triển trên nền tảng số. Các dự án tham gia có thể tập trung vào nhiều hướng tiếp cận như truyền thông văn hóa số, sản phẩm nội dung sáng tạo, bảo tồn và phát triển di sản số, cũng như các sản phẩm, dịch vụ văn hóa ứng dụng công nghệ.

Đại diện các đơn vị bảo trợ chuyên môn NIC, HUB Network, NSSC tham dự Lễ công bố cuộc thi.

Một trong những điểm đáng chú ý của 'IC Innovator 2026' là định hướng thúc đẩy tính liên ngành trong các đội thi nhằm tăng khả năng triển khai dự án trong thực tế. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động Founder Matching được tổ chức như một không gian kết nối dành cho sinh viên tìm kiếm cộng sự ở nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, kinh doanh, công nghệ… để hình thành đội thi và phát triển ý tưởng. Ngay tại sự kiện, hoạt động đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia trao đổi chuyên môn, tìm kiếm đối tác và kết nối nhóm.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ hướng tới các ý tưởng khởi nghiệp ứng dụng công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu về yếu tố bản sắc văn hóa trong các dự án tham gia. Trong bối cảnh công nghệ và AI phát triển nhanh, IC Innovator 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian để sinh viên tiếp cận các mô hình sáng tạo gắn với văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa trong quá trình số hóa và hội nhập quốc tế.