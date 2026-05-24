Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt ngành ‘Tâm lý học giáo dục liên văn hoá’

SVO - Chương trình đào tạo mới của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tích hợp tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và giao tiếp liên văn hoá, với khoảng 50% học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

Ngày 23/5, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) ra mắt chương trình đào tạo cử nhân “Tâm lý học giáo dục liên văn hoá” thuộc ngành Tâm lý học giáo dục, định hướng đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và hỗ trợ tâm lý học đường.

Tham dự sự kiện có PGS. TS Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, cùng lãnh đạo nhà trường, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia giáo dục, giảng viên, sinh viên và phụ huynh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy trường cho rằng, giáo dục hiện đại không còn dừng ở việc truyền tải tri thức mà phải hướng tới phát triển con người toàn diện, có năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng liên văn hoá và năng lực cảm xúc.

Theo TS Đỗ Tuấn Minh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và những biến đổi mạnh mẽ về đời sống tinh thần, nhu cầu về nguồn nhân lực có nền tảng tâm lý học giáo dục, đồng thời thành thạo ngoại ngữ và giao tiếp liên văn hoá ngày càng lớn.

“Chương trình được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn đó, hướng tới đào tạo công dân toàn cầu có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, hỗ trợ tâm lý học đường, tư vấn giáo dục và thúc đẩy kết nối giữa các nền văn hoá”, TS Đỗ Tuấn Minh nói.

Lãnh đạo nhà trường đánh giá đây là bước phát triển phù hợp với thế mạnh đào tạo ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá và định hướng giáo dục khai phóng của ULIS.

TS Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Tại lễ ra mắt, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục khai phóng Đào Thị Diệu Linh cho biết, chương trình được xây dựng theo định hướng liên ngành giữa tâm lý học, giáo dục học và liên văn hoá, kết hợp lý luận với thực tiễn.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị kỹ năng xây dựng các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ phát triển cá nhân trong trường học và tổ chức.

Khoảng 50% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu. Nhà trường cũng tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế và thực hành nghề nghiệp nhằm nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế.

Tọa đàm với sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực tâm lý học giáo dục liên văn hoá.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường ra mắt chatbot “ULIS Tâm giao” hỗ trợ tư vấn và kết nối trong lĩnh vực tâm lý học đường. Theo đại diện ban tổ chức, chatbot được phát triển nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sự kiện còn có tọa đàm với sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực tâm lý học giáo dục liên văn hoá, cùng không gian trưng bày các sản phẩm học thuật của sinh viên và giảng viên.

Theo đại diện nhà trường, chương trình được kỳ vọng trở thành mô hình đào tạo tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tâm lý học giáo dục liên văn hoá, góp phần đào tạo thế hệ người học có năng lực hội nhập quốc tế và khả năng lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.