Nữ sinh GenZ sở hữu GPA 9.7, IELTS 7.5 và hành trình chạm tới học bổng 90% của BUV

SVO - Nguyễn Lê Vy Anh (sinh năm 2008, Hà Nội) gây ấn tượng với GPA 9.7, IELTS 7.5 cùng nhiều thành tích học thuật như Huy chương Bạc FISO English, Huy chương Bạc Toán học SIMSO và suất học bổng Hiệu trưởng trị giá 90% của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Không chỉ nổi bật trong học tập, nữ sinh Gen Z còn là Founder các dự án cộng đồng 'Mindfulness', 'Sắc Mộc' và dự án TikTok 'The Weight of Words' lan tỏa thông điệp về sự thấu cảm, giao tiếp tử tế và giá trị văn hóa Việt tới người trẻ.

Chinh phục học bổng 90% của BUV bằng sự thấu cảm và bản lĩnh

Từ niềm yêu thích hội họa, âm nhạc đến mong muốn lan tỏa sự đồng cảm qua truyền thông, Vy Anh lựa chọn theo đuổi hành trình học tập bằng sự chân thành và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Vinschool Times City, cô vừa trở thành Quán quân học bổng Hiệu trưởng, với suất học bổng 90% chương trình Truyền thông Chuyên nghiệp của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Vy Anh trong bộ ảnh yearbook cuối năm tại trường THPT Vinschool.

Với Vy Anh, hành trình học tập chưa bao giờ chỉ gói gọn trong điểm số, mà còn là quá trình khám phá bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế, từ các dự án cộng đồng, hoạt động dẫn chương trình cho đến cơ hội tiếp cận sớm với lĩnh vực truyền thông.

Chia sẻ về hành trình chinh phục suất học bổng 90%, Vy Anh cho rằng, vòng phỏng vấn là yếu tố mang tính quyết định. Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh của một người “hoàn hảo”, cô lựa chọn xuất hiện bằng sự chân thành và thẳng thắn nhìn nhận cả điểm mạnh lẫn những điều bản thân vẫn đang nỗ lực cải thiện mỗi ngày.

Vy Anh nhận học bổng Hiệu trưởng tại BUV.

Lan tỏa sự thấu cảm qua những nội dung tử tế trên mạng xã hội

Không chỉ sở hữu GPA khoảng 9.7, IELTS 7.5 cùng nhiều thành tích học thuật như Huy chương Bạc FISO English hay Huy chương Bạc Toán học SIMSO, Vy Anh còn gây ấn tượng với dự án TikTok “The Weight of Words” lan tỏa thông điệp về giao tiếp tử tế, thu hút hơn 30.000 lượt tiếp cận từ cộng đồng người trẻ. Ý tưởng của dự án bắt nguồn từ trải nghiệm tham gia hoạt động cộng đồng “Mindfulness”, nơi cô có cơ hội gặp gỡ các em nhỏ ở khu vực khó khăn.

Vy Anh kể, trong một lần trò chuyện, một em nhỏ nói với cô: “Em thích nhất là lúc mọi người ngồi nói chuyện với tụi em. Em cảm giác như có người thật sự lắng nghe mình”.

Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra sức ảnh hưởng lớn của lời nói và cách giao tiếp. “Một câu nói có thể chữa lành ai đó, nhưng cũng có thể vô tình để lại tổn thương rất lâu”, Vy Anh chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, Vy Anh lập “The Weight of Words” trên TikTok để kể những câu chuyện về sự thấu cảm theo cách gần gũi với người trẻ. Cô tự học thiết kế nội dung, dùng hình ảnh lấy cảm hứng từ phim hoạt hình để truyền tải các khái niệm tâm lý qua những video ngắn, giàu cảm xúc.

Điều khiến Vy Anh xúc động nhất là phản hồi từ người xem. “Nhiều bạn nói họ cảm thấy được lắng nghe và đủ tin tưởng để chia sẻ những điều giữ kín bấy lâu. Chỉ cần giúp ai đó nhẹ lòng hơn một chút, với mình đã rất ý nghĩa”, cô chia sẻ. Với Vy Anh, mạng xã hội không chỉ là nơi sáng tạo nội dung mà còn là không gian kết nối cảm xúc, lan tỏa sự tử tế và sự thấu hiểu.

Mang văn hóa truyền thống đến gần người trẻ qua các dự án cộng đồng

Không chỉ theo đuổi truyền thông, Vy Anh còn sáng lập dự án cộng đồng “Mindfulness” hỗ trợ trẻ em vùng cao và “Sắc Mộc” nhằm lan tỏa giá trị giấy dó tới người trẻ.

Với “Mindfulness”, cô cùng các thành viên gây quỹ bằng sản phẩm thủ công mang màu sắc văn hóa Việt để hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao. Theo Vy Anh, điều các em thiếu không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là cơ hội khám phá bản thân. “Mình tin, giáo dục giúp con người hiểu mình hơn, biết đồng cảm và có thêm niềm tin vào cuộc sống”, cô chia sẻ.

Vy Anh tổ chức workshop “The Weight of Words” dành cho các bạn trẻ yêu thích viết lách và phát triển bản thân.

Song song đó, dự án “Sắc Mộc” ra đời từ tình yêu hội họa và chất liệu thủ công. Vy Anh cùng cộng sự tạo ra các sản phẩm từ giấy dó như đèn lồng, sổ tay, với mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần người trẻ theo cách hiện đại, dễ tiếp cận hơn.

Qua các hoạt động cộng đồng và truyền thông, Vy Anh cho rằng, điều quan trọng nhất cô học được là sự lắng nghe và thấu cảm. “Khi một người cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, sự kết nối sẽ đến rất tự nhiên”, cô nói.

“Người làm truyền thông cần giữ sự tử tế trong từng câu chuyện mình kể”

Theo học chương trình Truyền thông Chuyên nghiệp tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Vy Anh mong muốn phát triển chuyên môn song song với tư duy thấu cảm và trách nhiệm xã hội. Với nữ sinh Gen Z, truyền thông không chỉ là tạo nội dung hấp dẫn mà còn là khả năng kết nối con người bằng sự lắng nghe và sẻ chia.

Vy Anh tham gia tổ chức workshop cho dự án “Sắc Mộc”.

Vy Anh cho biết, cô muốn xây dựng những chiến dịch truyền thông lan tỏa giá trị tích cực, giúp mọi người cảm thấy được thấu hiểu và kết nối nhiều hơn. “Những điều chạm đến con người thường đến từ cảm giác được lắng nghe và sẻ chia. Dù đi xa đến đâu, mình vẫn muốn giữ sự chân thành trong cách kể chuyện”, cô chia sẻ.

Theo Vy Anh, môi trường quốc tế tại BUV sẽ giúp cô phát triển tư duy đa chiều và khả năng nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc nhìn — điều cần thiết với người làm truyền thông.

Nữ sinh cũng cho rằng trong thời đại mạng xã hội, người trẻ cần có trách nhiệm hơn với ngôn từ và nội dung số. “Một lời nói có thể lan truyền rất nhanh nhưng cũng ở lại trong lòng ai đó rất lâu. Vì vậy, người làm truyền thông cần đặt cảm xúc của người nghe lên hàng đầu”, cô nói.

Vy Anh tham gia dạy học cho học sinh tại một trường học ở Nam Đàn, Nghệ An.

Từ hành trình học tập, hoạt động cộng đồng và chinh phục học bổng quốc tế, Vy Anh nhắn nhủ người trẻ hãy kiên trì phát triển theo cách riêng, thay vì so sánh bản thân với người khác.

“Mình rất thích câu nói: ‘Flowers don’t compare themselves to other flowers. They just bloom’. Với mình, học bổng hay thành tích chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Điều quý giá nhất là hành trình mình trưởng thành qua những trải nghiệm, thất bại và cả những lần mất niềm tin nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp”.

(Ảnh: NVCC)