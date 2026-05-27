Từ đêm ngày 28/5, nắng nóng dịu dần

SVO - Thủ đô Hà Nội là một trong những vùng tâm điểm của nắng nóng lần này, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên ở mức cao từ 39 - 40 độ C, thậm chí có khu vực trên 41 độ C.

Nguyên nhân Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, thì Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1 - 2 độ.

Theo các dự báo hiện tại từ các mô hình khí hậu toàn cầu cho thấy có 62% khả năng xảy ra hiện tượng El Niño cường độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8/2026, và sẽ tiếp tục đến đầu năm sau. Mặc dù tình trạng 'siêu El Niño’ vẫn chưa được xác nhận, nhưng việc chuẩn bị sớm để giảm thiểu tác động đến người dân, nền kinh tế và nguồn nước đang được coi là vấn đề cần chú ý tại các nước.

Dự báo, trong chiều nay (27/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Sang đến ngày 28/5, do có tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%. Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Khu vực Bắc Bộ, từ đêm 28 - 30/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 1 - 5/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng lại xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 29 - 31/5 vẫn duy trì nắng nóng cục bộ. Từ ngày 1 - 5/6 khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 28/5 đến 5/6, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

