Làm sao để có lớp nền lâu trôi trong mùa lễ hội tháng 4?

Thảo Trần

SVO - Tháng 4 với những kỳ nghỉ dài, cũng là lúc thời tiết bắt đầu chuyển mình sang hè với nắng nóng và độ ẩm cao. Làm thế nào để lớp nền vẫn “mướt” sau một ngày dài trekking hay dự lễ hội ngoài trời? Câu trả lời nằm ở xu hướng "Soft-Matte Glow" năm 2026.

Dạo quanh các hội nhóm làm đẹp của giới trẻ trước thềm 30/4, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất không còn là "trang điểm đậm" mà là "Long-lasting & Breathable" (Bền màu và thoáng da). Các bạn trẻ năm nay ưu tiên những layout mang lại cảm giác nhẹ như không, nhưng vẫn che phủ tốt những khuyết điểm.

"Tutorial" nhanh: 5 bước cho Layout "Rạng rỡ ngày lễ"

Để sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo cho những chuyến đi du lịch, hãy áp dụng ngay quy trình tối giản nhưng hiệu quả dưới đây:

Bước 1: "Double-Prime" (Kem lót kép)

Thay vì dùng một loại kem lót cho cả mặt, hãy sử dụng kem lót kiềm dầu cho vùng chữ T và kem lót cấp ẩm cho vùng chữ U. Đây là bí quyết giúp lớp nền bám chắc mà không gây khô mốc.

Lưu ý: Trước khi thực hiện các bước trang điểm, cần cấp ẩm thật kĩ cho da và dùng kem chống nắng. Như vậy, có thể bảo vệ được làn da, cũng như giúp hạn chế bị mốc, đổ dầu khi da đủ độ ẩm.

Bước 2: Lớp nền "Skin-like" với Cushion thế hệ mới

Sử dụng các dòng Cushion hoặc Skin Tint (kem nền dạng lỏng/tint nền) có chỉ số chống nắng tốt.

  • Mẹo nhỏ: Dùng bông mút dặm thật nhẹ và mỏng. Thà dặm 2 lớp mỏng còn hơn 1 lớp dày để da vẫn có khoảng thở dưới cái nắng tháng 4.

Bước 3: Điểm nhấn "Cửa sổ tâm hồn"

  • Màu mắt: Ưu tiên các tông màu đất, cam đào hoặc hồng trà – những gam màu trung tính không bao giờ lỗi mốt và cực kỳ hợp với nắng vàng.
  • Mascara: Bắt buộc phải là loại Waterproof (chống nước) để tránh tình trạng "mắt gấu trúc" sau một ngày vận động.
Bước 4: Má hồng "Say rượu" nhẹ nhàng

Sử dụng má hồng dạng kem (cream blush) dặm nhẹ lên gò má và một chút ở sống mũi. Má hồng dạng kem thẩm thấu vào da tốt hơn dạng bột, tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên từ bên trong và bền màu hơn khi ra mồ hôi.

Bước 5: Kỹ thuật "Sandwich Setting"

Đây là chìa khóa của sự bền màu: Xịt khoá nền (Setting Spray) -> Phủ một lớp phấn bột mỏng -> Xịt khoá nền thêm một lần nữa. Lớp "Sandwich" này sẽ khóa chặt lớp makeup của bạn lên đến 12-16 tiếng.

Tips bỏ túi cho hành lý du lịch

  • Mỹ phẩm đa năng: Chọn loại son có thể dùng làm cả màu mắt và má hồng để tiết kiệm diện tích hành lý.
  • Giấy thấm dầu & Phấn phủ nén: Luôn mang theo trong túi xách để "cấp cứu" cho vùng mũi vào giữa ngày.

Góc nhìn chuyên gia: "Xu hướng makeup 2026 hướng tới việc tôn vinh làn da thật. Thay vì cố gắng che đậy hoàn toàn, hãy tập trung vào việc tạo độ bóng khỏe và chiều sâu cho khuôn mặt. Một nụ cười rạng rỡ và một tinh thần thoải mái chính là lớp trang điểm đẹp nhất của mỗi bạn trẻ".

Thảo Trần
#Xu hướng lớp nền lâu trôi #Makeup mùa lễ hội 2026 #Trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên #Kỹ thuật bền màu "Sandwich Setting" #Lựa chọn mỹ phẩm đa năng đi du lịch #Mẹo trang điểm mùa hè nóng ẩm #Chọn màu mắt trung tính phù hợp nắng vàng #Sử dụng kem lót kiềm dầu và cấp ẩm #Phong cách makeup tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên

