7 lưu ý quan trọng để bảo vệ sức khỏe khi du lịch kỳ nghỉ lễ

SVO - Với kỳ nghỉ lễ lớn như Ngày Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày 30/4 - 1/5 sắp tới, nhiều bạn trẻ và gia đình sẽ lựa chọn đi du lịch để thư giãn và vui chơi. Tuy nhiên, một hành trình trọn vẹn không chỉ cần kế hoạch chặt chẽ mà còn phải chăm sóc sức khỏe. Để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn, dưới đây là bảy lưu ý quan trọng để bảo vệ sức khỏe khi du lịch.

1. Ăn uống điều độ và hợp vệ sinh

Thưởng thức ẩm thực địa phương là một trong những trải nghiệm không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch. Song, chất lượng và vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch thường khó kiểm soát. Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa, du khách nên tuân thủ nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều này bao gồm việc chọn các món ăn đã được chế biến đúng cách và tránh ăn thực phẩm có thể gây dị ứng. Ngoài ra, việc hạn chế uống rượu và không tiêu thụ nước giải khát không rõ nguồn gốc là hết sức cần thiết. Hãy cố gắng ăn đúng bữa, đúng giờ để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

2. Trang phục phù hợp

Trước khi khởi hành, tìm hiểu về điều kiện thời tiết tại điểm đến là rất quan trọng để chọn lựa trang phục phù hợp. Nên mặc quần áo, giày dép và mũ thoải mái, có khả năng thấm mồ hôi. Tránh mặc đồ quá bó hay chật chội, điều này có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu trong suốt hành trình.

Đặc biệt nếu có trẻ nhỏ đi cùng, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ như bỉm, sữa, quần áo, mũ, kính, và xe nôi cho em bé. Hãy lên kế hoạch cụ thể về số lượng trang phục cần thiết dựa trên thời gian chuyến đi.

3. Nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe

Sự hấp dẫn của phong cảnh và các hoạt động vui chơi có thể khiến du khách quên cả việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe, cần chú ý đến giấc ngủ và những khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Hạn chế việc thức khuya hay ngủ nướng, và hãy cố gắng duy trì như một lịch sinh hoạt thường ngày. Khi du lịch ở những vùng có nắng nóng, các chuyên gia khuyên nên hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm nắng gay gắt, đặc biệt từ 11h đến 15h.

4. Uống đủ nước khi hoạt động ngoài trời

Khi thưởng thức các hoạt động ngoài trời trong thời tiết nóng bức, cơ thể sẽ mất nước qua mồ hôi, và nếu không bổ sung đủ nước sẽ rất dễ bị sốc nhiệt hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Uống đủ nước không chỉ giúp duy trì thân nhiệt mà còn hỗ trợ hoạt động của các cơ quan như tim, thận. Trong chuyến đi dài ngày, hãy luôn chắc chắn rằng bạn có đủ nước để cung cấp cho cơ thể.

5. Chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm

Các địa điểm du lịch đông đúc, cùng với phương tiện giao thông công cộng là nơi dễ lây lan bệnh truyền nhiễm. Để bảo vệ sức khỏe, cần phải thực hiện những biện pháp như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt trước khi ăn, chuẩn bị thức ăn, và sau khi sử dụng nhà vệ sinh.

6. Trang bị một số loại thuốc cần thiết

Để đối phó với những sự cố sức khỏe bất ngờ, hãy mang theo một số loại thuốc cần thiết như thuốc chống say xe, thuốc tiêu hóa, men tiêu hóa, thuốc giảm đau, hạ sốt và thuốc nhỏ mắt. Ngoài ra, cũng đừng quên mang theo các dụng cụ sơ cứu cơ bản như bông, kéo, băng cá nhân, băng chun, oxy già, cồn 70 độ, và cồn i-ốt để xử lý khi cần thiết.

7. Tránh để côn trùng cắn, đốt

Côn trùng không chỉ gây khó chịu mà còn là tác nhân lây lan nhiều bệnh tật. Để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của côn trùng, du khách nên sử dụng các loại thuốc đuổi côn trùng có chứa 30% DEET. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng lâu và nồng độ cao có thể gây độc hại cho trẻ nhỏ. Đặc biệt ở những nơi có nguy cơ mắc sốt xuất huyết và sốt rét, hãy mặc quần áo dài tay và sử dụng thuốc chống côn trùng cho quần áo và màn ngủ.

Một chuyến đi thành công không chỉ đo bằng những tấm ảnh đẹp, mà còn ở tinh thần sảng khoái và một cơ thể khỏe mạnh sau khi trở về. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để kỳ nghỉ lễ năm nay thực sự là khoảng thời gian hồi phục ý nghĩa!