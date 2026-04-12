Cẩm nang cho ‘cú đêm’ mùa thi: Bảo vệ nhan sắc và thị lực đúng cách

SVO - Mùa thi là thời điểm căng thẳng, khi sĩ tử thường xuyên phải thức khuya ôn bài. Tuy nhiên, việc này có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe và làn da, từ quầng thâm mắt đến mụn nội tiết. Vậy làm thế nào để vừa đảm bảo ôn thi hiệu quả, vừa giữ gìn nhan sắc và sức khỏe? Bài viết này sẽ cung cấp những nguyên tắc vàng giúp sĩ tử vượt qua mùa thi một cách tự tin và khỏe mạnh.

"Độ ẩm là số 1": Chăm sóc da khi thức khuya

Thức khuya khiến da mất nước nhanh chóng, dẫn đến tình trạng khô ráp và tăng tiết dầu. Để khắc phục tình trạng này, việc cấp ẩm là vô cùng quan trọng.

Cấp ẩm tức thì: Trước khi bắt đầu buổi học khuya, đừng quên thoa một lớp kem dưỡng ẩm hoặc đắp mặt nạ giấy. Nếu cảm thấy da mệt mỏi, xịt khoáng là một giải pháp tuyệt vời để đánh thức làn da và tinh thần. Xịt khoáng giúp cung cấp độ ẩm tức thì, làm dịu da và mang lại cảm giác sảng khoái.

Làm sạch dịu nhẹ: Dù bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian tẩy trang và rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ. Bụi bẩn tích tụ cả ngày cùng với mồ hôi khi thức khuya là "combo" hoàn hảo gây ra mụn nội tiết. Sử dụng các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không chứa cồn và hương liệu để tránh gây kích ứng da.

"Cứu trợ" đôi mắt mệt mỏi

Đôi mắt là bộ phận hoạt động năng suất nhất trong quá trình ôn thi. Để tránh tình trạng khô, đỏ và quầng thâm, hãy áp dụng những biện pháp sau:

Quy tắc 20-20-20: Cứ sau 20 phút nhìn vào sách vở hoặc màn hình máy tính, hãy nhìn xa khoảng 20 feet (6 mét) trong vòng 20 giây để mắt được thư giãn. Quy tắc này giúp giảm căng thẳng cho mắt, ngăn ngừa mỏi mắt và khô mắt.

Chườm lạnh: Một chiếc thìa inox để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc túi trà lọc đã qua sử dụng sẽ là "vị cứu tinh" giúp giảm sưng mắt hiệu quả vào sáng hôm sau. Nhiệt độ lạnh giúp co mạch máu, giảm sưng và làm sáng vùng da quanh mắt.

Chế độ dinh dưỡng "thông minh"

Thay vì tìm đến cà phê đậm đặc hay mì tôm - những tác nhân khiến da dễ nổi mụn và cơ thể háo nước - hãy lựa chọn những thực phẩm lành mạnh hơn.

Bổ sung ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Nước ép cam, cà rốt chứa nhiều Vitamin A và C rất tốt cho cả mắt và độ sáng của da. Vitamin A giúp duy trì thị lực tốt, còn Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do.

Các loại hạt (hạnh nhân, óc chó) hoặc sữa chua sẽ cung cấp năng lượng bền bỉ hơn là các loại bánh kẹo nhiều đường. Các loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và đa, protein và chất xơ, giúp no lâu và cung cấp năng lượng ổn định. Sữa chua cung cấp protein và probiotic, tốt cho hệ tiêu hóa.

Ánh sáng học tập tiêu chuẩn

Đừng bao giờ học bài trong tình trạng chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop. Hãy đảm bảo phòng học đủ sáng, ưu tiên đèn học có ánh sáng trung tính để giảm điều tiết cho mắt và tránh làm da bị xạm đi do bức xạ từ màn hình điện tử trong bóng tối. Ánh sáng trung tính gần với ánh sáng tự nhiên, giúp mắt không bị mỏi và giảm nguy cơ cận thị.

Giấc ngủ ngắn – "Liều thuốc" vàng

Dù bài vở có nhiều đến đâu, hãy cố gắng dành ra ít nhất 15-20 phút ngủ trưa để cơ thể phục hồi. Một giấc ngủ sâu ngắn giá trị hơn nhiều so với việc thức trắng đêm trong tình trạng uể oải. Giấc ngủ ngắn giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và giảm căng thẳng.