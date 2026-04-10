Tại sao làn da 'mọng nước' chiếm lĩnh TikTok hè 2026?

SVO - Không còn là những lớp nền "lì" không tì vết hay hiệu ứng bóng dầu (oily), mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của "Jelly Skin" (da mọng nước). Hashtag #JellySkin2026 đang thu về hàng tỷ lượt xem, định nghĩa lại hoàn toàn tiêu chuẩn về một gương mặt rạng rỡ dưới nắng hè.

Từ sàn diễn thời trang đến màn hình điện thoại thông minh, xu hướng "Jelly Skin" đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự thay đổi trong quan điểm về vẻ đẹp của giới trẻ. Vậy, điều gì khiến làn da "mọng nước" trở thành cơn sốt toàn cầu?

Nếu những năm trước, "Glass Skin" (da thủy tinh) với vẻ bóng bẩy, láng mịn được ưa chuộng. Tuy nhiên, năm 2026, Gen Z lại tìm kiếm một vẻ đẹp thực tế hơn: "Jelly Skin". Thuật ngữ này mô tả làn da có độ đàn hồi cao, mềm mại và căng mọng như miếng thạch.

Khác với vẻ bóng loáng đôi khi gây cảm giác nặng nề, "da mọng nước" mang đến cảm giác làn da được cấp ẩm sâu từ bên trong, phản chiếu ánh sáng một cách tự nhiên và tràn đầy sức sống. Trên TikTok, các video hướng dẫn: cách để da "nảy" (bouncy) khi chạm vào, đang trở thành nội dung xu hướng hàng đầu.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của xu hướng "Jelly Skin" không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự thay đổi trong tư duy làm đẹp của giới trẻ:

Năm 2026, giới trẻ không còn chuộng những lớp kem nền dày cộm, che phủ hoàn toàn khuyết điểm. "Jelly Skin" cho phép lỗ chân lông và những nốt tàn nhang tự nhiên được "thở", phù hợp với tinh thần "Authentic Beauty" (Vẻ đẹp đích thực). Thay vì cố gắng tạo ra một vẻ ngoài hoàn hảo, họ tập trung vào việc nuôi dưỡng và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của làn da.

Trong cái nóng oi ả của mùa hè, một lớp nền mỏng nhẹ, chú trọng cấp nước mang lại cảm giác dễ chịu và ít gây bít tắc lỗ chân lông hơn so với trang điểm truyền thống. Việc lựa chọn sản phẩm trang điểm phù hợp với điều kiện thời tiết giúp da luôn thông thoáng và khỏe mạnh.

Các dòng serum chứa HA (Hyaluronic Acid) đa phân tử và Exosome thực vật trở nên phổ biến, giúp việc sở hữu làn da căng mọng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thay vì chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật trang điểm. Sự phát triển của công nghệ dược mỹ phẩm đã tạo điều kiện cho mọi người có thể chăm sóc da chuyên sâu tại nhà, đạt được hiệu quả cao hơn.

Để bắt kịp trào lưu "Jelly Skin", các tín đồ làm đẹp trên TikTok đang chia sẻ quy trình chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả:

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là cấp ẩm cho da. Sử dụng toner pad cấp ẩm tức thì, kết hợp với serum gốc nước chứa các thành phần như hyaluronic acid, glycerin, hoặc ceramide để tăng cường độ ẩm cho da.

Thay vì sử dụng kem nền, hãy lựa chọn kem chống nắng nâng tông, kem dưỡng có màu (tinted moisturizer) hoặc chỉ dùng che khuyết điểm ở những vùng cần thiết. Mục tiêu là tạo ra một lớp nền mỏng nhẹ, không gây bí tắc lỗ chân lông và vẫn giữ được vẻ tự nhiên của làn da.

Sử dụng highlight dạng gel thay vì dạng bột để tạo độ trong suốt như sương. Tán nhẹ highlight lên các vùng như gò má, sống mũi, và nhân trung để tạo hiệu ứng da căng bóng, khỏe mạnh.

"Jelly Skin" không chỉ là một trào lưu trang điểm nhất thời, mà là minh chứng cho việc giới trẻ ngày càng ưu tiên “sức khỏe nội tại” của làn da. Mùa hè 2026, đẹp không còn là "che lấp", mà là "tỏa sáng" từ sự chăm sóc thuần túy nhất.