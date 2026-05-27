Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HUCE tổng kết hoạt động khởi nghiệp sinh viên, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên

Nguyễn Linh Chi

SVO - Sáng ngày 26/5, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) tổ chức Chương trình Tổng kết hoạt động khởi nghiệp sinh viên năm 2025 nhằm nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, đồng thời tôn vinh những ý tưởng, dự án và cá nhân tiêu biểu đã đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Nhà trường.

khcn004.jpg
Chương trình Tổng kết hoạt động khởi nghiệp sinh viên năm 2025 do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức.

Chương trình là dịp để tổng kết những kết quả nổi bật của hoạt động HUCE-InTech trong năm qua, ghi nhận nỗ lực của các nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, chuyên gia trong quá trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp tại Nhà trường.

mg-6986.jpg
GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại chương trình, ghi nhận tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên HUCE.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng đổi mới của sinh viên HUCE trong những năm gần đây. Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, số lượng các dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia chương trình qua từng năm đều tăng lên rõ rệt, đồng thời chất lượng các dự án cũng ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, nhiều dự án đến từ sinh viên ngoài trường tham gia đã cho thấy sức hút, uy tín và chất lượng ngày càng lớn của hệ sinh thái HUCE-InTech trong cộng đồng sinh viên khởi nghiệp. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy phong trào đổi mới sáng tạo tại Nhà trường đang phát triển theo hướng thực chất, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rộng hơn.

khcn006.jpg
khcn010.jpg

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo Nhà trường cho biết, hướng tới cột mốc kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỳ vọng sẽ tiếp tục đào tạo nên những thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư không chỉ vững chuyên môn mà còn sở hữu tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp.

mg-7011.jpg
Ông Bùi Tiến Dũng - đại diện Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ chuyên đề về chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035.

Tại chương trình, ông Bùi Tiến Dũng - đại diện Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ chuyên đề “Giới thiệu Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo đó, chương trình mới sẽ thay thế Quyết định số 1665/QĐ-TTg về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, với sự quan tâm và hỗ trợ từ Nhà nước, phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên sẽ không chỉ dừng ở việc tạo phong trào mà cần hướng tới hiệu quả thực chất, tạo ra việc làm, giá trị gia tăng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

mg-7136.jpg
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các nhóm sinh viên có dự án khởi nghiệp tiêu biểu năm 2025.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, phần thưởng và hoa tri ân tới các nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ cho hoạt động khởi nghiệp sinh viên năm 2025.

mg-7145-1.jpg
Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thông qua chương trình, HUCE-InTech tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối hỗ trợ sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp và từng bước hiện thực hóa những dự án có giá trị thực tiễn. Với sự đồng hành từ Nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, phong trào khởi nghiệp sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nguyễn Linh Chi
#Phong trào khởi nghiệp sinh viên #Tinh thần đổi mới sáng tạo #Hệ sinh thái HUCE-InTech #Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp #Phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục