HUCE tổng kết hoạt động khởi nghiệp sinh viên, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên

SVO - Sáng ngày 26/5, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) tổ chức Chương trình Tổng kết hoạt động khởi nghiệp sinh viên năm 2025 nhằm nhìn lại chặng đường phát triển của phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, đồng thời tôn vinh những ý tưởng, dự án và cá nhân tiêu biểu đã đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Nhà trường.

Chương trình là dịp để tổng kết những kết quả nổi bật của hoạt động HUCE-InTech trong năm qua, ghi nhận nỗ lực của các nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, chuyên gia trong quá trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp tại Nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng đổi mới của sinh viên HUCE trong những năm gần đây. Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, số lượng các dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia chương trình qua từng năm đều tăng lên rõ rệt, đồng thời chất lượng các dự án cũng ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, nhiều dự án đến từ sinh viên ngoài trường tham gia đã cho thấy sức hút, uy tín và chất lượng ngày càng lớn của hệ sinh thái HUCE-InTech trong cộng đồng sinh viên khởi nghiệp. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy phong trào đổi mới sáng tạo tại Nhà trường đang phát triển theo hướng thực chất, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa rộng hơn.

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo Nhà trường cho biết, hướng tới cột mốc kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỳ vọng sẽ tiếp tục đào tạo nên những thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư không chỉ vững chuyên môn mà còn sở hữu tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp.

Tại chương trình, ông Bùi Tiến Dũng - đại diện Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ chuyên đề “Giới thiệu Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo đó, chương trình mới sẽ thay thế Quyết định số 1665/QĐ-TTg về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, với sự quan tâm và hỗ trợ từ Nhà nước, phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên sẽ không chỉ dừng ở việc tạo phong trào mà cần hướng tới hiệu quả thực chất, tạo ra việc làm, giá trị gia tăng và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, phần thưởng và hoa tri ân tới các nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ cho hoạt động khởi nghiệp sinh viên năm 2025.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thông qua chương trình, HUCE-InTech tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối hỗ trợ sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp và từng bước hiện thực hóa những dự án có giá trị thực tiễn. Với sự đồng hành từ Nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, phong trào khởi nghiệp sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.