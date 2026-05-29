Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia hiến kế phát triển công nghệ chiến lược

SVO - Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia năm 2026 quy tụ nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh và chuyên gia người Việt đang học tập, làm việc tại Australia, tập trung thảo luận các giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại Tech Lab, trường ĐH Công nghệ Sydney (UTS), do Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức với sự đồng hành của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng các cơ quan học thuật, ngoại giao và đối tác quốc tế. Hưởng ứng Chương trình đồng hành cùng sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026, do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động

Tham dự diễn đàn, có: Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PGS. TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney cùng đại diện nhiều trường đại học, viện nghiên cứu tại Australia.

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, các nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã xác định rõ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có 10 công nghệ chiến lược như công nghệ số, robot và tự động hóa, chip bán dẫn, an ninh mạng, lượng tử, vật liệu tiên tiến hay hàng không vũ trụ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

“Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ công nghệ và vị thế phát triển của Việt Nam trong tương lai”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh đánh giá, đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước, không chỉ tiếp cận các thành tựu khoa học tiên tiến mà còn đóng vai trò kết nối tri thức và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu với Việt Nam.

Theo Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Australia hiện là một trong những trung tâm giáo dục và nghiên cứu hàng đầu thế giới, nơi cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam đang tham gia sâu vào nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Các đại biểu trình bày tham luận tại chương trình.

Anh ghi nhận những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia trong việc xây dựng môi trường học thuật, kết nối sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia trẻ người Việt.

“Tôi đánh giá cao việc Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức diễn đàn với chủ đề hiến kế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh, diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn tạo không gian để trí thức trẻ đề xuất sáng kiến, giải pháp và khuyến nghị chính sách phục vụ phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại Diễn đàn, nhiều báo cáo keynote được trình bày bởi các nhà khoa học trẻ người Việt đang nghiên cứu tại Australia và nhiều quốc gia khác.

Các chủ đề trải rộng từ công nghệ bán dẫn, cảm biến lượng tử, robot mềm hỗ trợ phục hồi chức năng sau đột quỵ đến AI trong y sinh học, vật liệu tiên tiến tích hợp AI tạo sinh hay giải pháp đánh giá rủi ro lũ lụt.

Ngoài các phiên keynote, chương trình còn có không gian poster dành cho các nhóm nghiên cứu trẻ giới thiệu công trình khoa học và dự án đổi mới sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tiếp tục phát triển diễn đàn thành không gian học thuật uy tín của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

Anh cũng mong muốn các trí thức trẻ tiếp tục tham gia các mạng lưới chuyên môn, đóng góp học liệu, công trình nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo thế hệ sinh viên tiếp theo thông qua các chương trình kết nối toàn cầu.

“Dù học tập hay làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, mỗi bạn trẻ Việt Nam đều là đại diện cho hình ảnh, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Ban tổ chức cho biết, Diễn đàn hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối lâu dài giữa trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, qua đó thúc đẩy chuyển giao tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.