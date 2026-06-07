Xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất ra đường Võ Chí Công khiến người đi xe máy trượt ngã

TPO - Sau khi xác minh làm rõ, Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô làm rơi vãi bùn đất ra đường Võ Chí Công (Hà Nội) khiến người đi xe máy trượt ngã.

CSGT làm việc với tài xế.

Liên quan đến vụ việc 2 người đi xe máy trượt ngã trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) do bùn đất đổ ra đường, Đội CSGT bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn T. về hành vi điều khiển xe làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Như tin đã đưa, khoảng 0h10 ngày 7/6, ô tô tải chở bùn đất làm bùn đất rơi vãi xuống mặt đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) gây mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử tổ công tác khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Tại hiện trường, ghi nhận một lượng lớn bùn đất rơi vãi trên mặt đường dài khoảng 100m, từ khu vực ngõ 685 Lạc Long Quân hướng lên cầu Nhật Tân.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường.

Bùn đất rơi ra đường.

Lực lượng chức năng xác định, tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô tải BKS 30B-430.XX làm rơi vãi bùn đất ra đường.

Làm việc với cơ quan Công an, anh T. cho biết đã điều khiển xe tải chở bùn thải lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Xuân La đi cầu Nhật Tân.

Khi đến khu vực trên, do phát hiện vật cản trên đường nên phanh gấp, khiến bùn đất rơi xuống mặt đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh T. đã chủ động dừng xe để phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả.

Kết quả kiểm tra xác định phương tiện không vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng hàng và các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông; thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa bảo đảm an toàn, không để rơi vãi vật liệu ra đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

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