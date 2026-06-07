Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất ra đường Võ Chí Công khiến người đi xe máy trượt ngã

Thanh Hà

TPO - Sau khi xác minh làm rõ, Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô làm rơi vãi bùn đất ra đường Võ Chí Công (Hà Nội) khiến người đi xe máy trượt ngã.

tai-xe-t.jpg
CSGT làm việc với tài xế.

Liên quan đến vụ việc 2 người đi xe máy trượt ngã trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) do bùn đất đổ ra đường, Đội CSGT bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn T. về hành vi điều khiển xe làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị xử phạt 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Như tin đã đưa, khoảng 0h10 ngày 7/6, ô tô tải chở bùn đất làm bùn đất rơi vãi xuống mặt đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) gây mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã cử tổ công tác khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Tại hiện trường, ghi nhận một lượng lớn bùn đất rơi vãi trên mặt đường dài khoảng 100m, từ khu vực ngõ 685 Lạc Long Quân hướng lên cầu Nhật Tân.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực; đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường.

bun.png
Bùn đất rơi ra đường.

Lực lượng chức năng xác định, tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô tải BKS 30B-430.XX làm rơi vãi bùn đất ra đường.

Làm việc với cơ quan Công an, anh T. cho biết đã điều khiển xe tải chở bùn thải lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Xuân La đi cầu Nhật Tân.

Khi đến khu vực trên, do phát hiện vật cản trên đường nên phanh gấp, khiến bùn đất rơi xuống mặt đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh T. đã chủ động dừng xe để phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả.

Kết quả kiểm tra xác định phương tiện không vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng hàng và các điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải hàng hóa cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông; thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa bảo đảm an toàn, không để rơi vãi vật liệu ra đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #An toàn đường bộ #Vật liệu rơi vãi gây nguy hiểm #Quản lý phương tiện vận tải #Phòng chống ô nhiễm môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe