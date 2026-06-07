Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 12.800 viên ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới

Hoàng Nam

TPO - Chỉ trong ít ngày đầu ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 12.800 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực IX và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

4e63d41b-99a4-4aa3-893b-1b47fa61b1c7.png
Hai đối tượng người Lào cùng tang vật bị thu giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Chiu (SN 2010, trú bản Sa Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Tia (SN 2009, trú bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 3/6, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy này từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an huyện Sê Pôn (Lào) triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét những người liên quan, mở rộng điều tra đường dây ma túy xuyên biên giới.

img-1951.jpg
Đối tượng Hồ Văn Thức và tang vật.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công Chuyên án QT526.2, triệt phá tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới xã Lìa.

Cụ thể, lúc 18 giờ 20 phút ngày 2/6, tại nhà bà Hồ Thị Đường ở thôn Thuận 3, xã Lìa, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thức (SN 2008, trú thôn Thuận 3) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 246 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động và 647.000 đồng tiền mặt.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến chiều 3/6, tại khu vực đường mòn thôn Mới, xã Lìa, lực lượng phá án bắt giữ Hồ Văn Dinh (SN 1994, trú thôn A Sói Hang, xã Lìa) khi đang tàng trữ 598 viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy.

img-1952.jpg
Đối tượng Hồ Văn Dinh cùng tang vật.

Các vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#ma tuý #bắt quả tang #tháng hành động #liên tiếp triệt phá #mua bán và tàng trữ #khu vực biên giới #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe