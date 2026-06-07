Bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 12.800 viên ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới

TPO - Chỉ trong ít ngày đầu ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 12.800 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực IX và Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Hai đối tượng người Lào cùng tang vật bị thu giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Chiu (SN 2010, trú bản Sa Ky, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) và Tia (SN 2009, trú bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 3/6, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy này từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an huyện Sê Pôn (Lào) triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét những người liên quan, mở rộng điều tra đường dây ma túy xuyên biên giới.

Đối tượng Hồ Văn Thức và tang vật.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công Chuyên án QT526.2, triệt phá tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới xã Lìa.

Cụ thể, lúc 18 giờ 20 phút ngày 2/6, tại nhà bà Hồ Thị Đường ở thôn Thuận 3, xã Lìa, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thức (SN 2008, trú thôn Thuận 3) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 246 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động và 647.000 đồng tiền mặt.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến chiều 3/6, tại khu vực đường mòn thôn Mới, xã Lìa, lực lượng phá án bắt giữ Hồ Văn Dinh (SN 1994, trú thôn A Sói Hang, xã Lìa) khi đang tàng trữ 598 viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy.

Đối tượng Hồ Văn Dinh cùng tang vật.

Các vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.