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Pháp luật

Ăn nhậu giữa đường rồi lao vào đánh nhau, 6 người bị khởi tố

Nguyễn Dũng

TPO - Một nhóm người tổ chức ăn nhậu, lấn chiếm lòng đường tại khu nhà trọ ở xã Long Hải, TPHCM rồi phát sinh mâu thuẫn, sau đó lao vào đánh nhau khiến nhiều người bị thương. Công an đã khởi tố 6 đối tượng liên quan về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6/6, Công an xã Long Hải cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố 6 bị can liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự xảy ra tại một dãy nhà trọ ở ấp Phước Lâm, xã Long Hải, TPHCM hơn nửa năm trước.

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Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Theo điều tra, tối 30/10/2025, Đ.Đ.Nhân (30 tuổi), N.V.Giang (40 tuổi) và N.V.Quý (40 tuổi) tổ chức ăn nhậu dưới lòng đường trước khu nhà trọ nơi sinh sống. Việc bày bàn ghế giữa đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Không chỉ chiếm dụng lòng đường, nhóm này còn cự cãi và ngăn cản xe bán tải của ông Đ.V.T. (45 tuổi, ngụ xã Long Hải) lưu thông qua tuyến đường trên.

Mâu thuẫn leo thang khi Đ.V.Quốc (40 tuổi, em ruột ông T.) cùng L.C.Hậu (31 tuổi) và M.T.Sơn (25 tuổi) tìm đến nơi nhóm người đang ăn nhậu. Tại đây, các bên chửi bới, thách thức rồi lao vào xô xát. Các đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công nhau khiến một số người bị thương, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của M.T.Sơn có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích". Các đối tượng Đ.V.Quốc, L.C.Hậu, Đ.Đ.Nhân, N.V.Giang và N.V.Quý bị xác định có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với M.T.Sơn về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố Đ.V.Quốc, L.C.Hậu, Đ.Đ.Nhân, N.V.Giang và N.V.Quý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an đã bắt tạm giam 3 bị can gồm M.T.Sơn, L.C.Hậu và Đ.V.Quốc để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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