Uống rượu xong điều khiển xe chở ba, lao vào tường gạch, gốc cây khiến bạn tử vong

TPO - Đã sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe, nhưng Nguyễn Ngọc Tuấn Anh (SN 2007, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vẫn điều khiển xe máy chở quá số người quy định, tông vào tường gạch làm một người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tuấn Anh.

Ngày 7/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tuấn Anh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan Công an, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 28/3/2026 tại Km 1+650 đường tỉnh 314B thuộc xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm trên, Nguyễn Ngọc Tuấn Anh điều khiển xe mô tô mang biển số 88D1-492.17 chở theo hai người phía sau là Nguyễn Văn T. và Đỗ Ngọc Q.

Điều đáng nói, dù chưa có giấy phép lái xe và trước đó đã sử dụng rượu bia, Tuấn Anh vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi đi đến đoạn đường cong có biển cảnh báo nguy hiểm, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không làm chủ tay lái, xe mô tô của Anh đã lao sang lề đường, đâm mạnh vào tường gạch rồi tiếp tục va chạm với gốc cây ven đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến Nguyễn Văn T. tử vong, Nguyễn Ngọc Tuấn Anh và Đỗ Ngọc Q. bị thương, chiếc xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát hoàn toàn từ sự chủ quan và xem thường pháp luật của người điều khiển phương tiện. Nguyễn Ngọc Tuấn Anh đã vi phạm hàng loạt quy định nguy hiểm: Không có giấy phép lái xe, trong cơ thể có nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không bảo đảm các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông và không làm chủ tốc độ khi đi vào đoạn đường cong nguy hiểm.