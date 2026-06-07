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Pháp luật

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Hà Nội: Em trai kịp thời cứu chị gái thoát chết dưới lưỡi dao của anh rể

Hoàng An

TPO - Thấy chị gái bị anh rể cầm dao truy sát, anh Nguyễn Công L. vào giải cứu chị gái, bị anh rể chém thương tích 5%.

Ngày 7/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Lộc Thương (SN 1982, trú xã Đa Phúc, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Năm 2007, Thương và chị Nguyễn Thị P. (SN 1983, ở cùng xã) kết hôn. Giữa năm 2025, do mâu thuẫn chị P. đưa con gái 11 tuổi về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Sáng 18/8/2025, chị P. nhờ anh Nguyễn Công L. (SN 1987, là em trai) điều khiển xe máy chở về nhà lấy điện thoại, quần áo. Về đến nhà, chị P. vào phòng ngủ lấy đồ đạc thì Thương hỏi “thế em bỏ đi thật à?”

Chị P. nghe vậy đáp lời “suốt ngày dọa giết vợ con, ai mà sống được”. Thương muốn níu kéo cuộc hôn nhân nhưng chị P. bảo “để xem đã”.

Khi chị P. dứt lời, Thương lấy con dao trong phòng ngủ cứa cổ vợ. Bị tấn công, chị P. dùng tay bịt vết thương, đồng thời bỏ chạy ra ngoài hô hoán “cậu L. ơi cứu, cứu”.

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Ảnh minh họa.

Anh L. đang ở phòng khách, nghe tiếng chị gái kêu cứu liền cầm theo điếu cày chạy vào phòng ngủ thấy anh rể vừa dùng dao tự cắt vào cổ mình, nằm ngửa trên giường.

Anh L. đưa chị gái sang nhà hàng xóm để trốn, gọi mọi người đến giúp đỡ. Khi anh L. và chị P. vừa qua cửa ngách sang đến sân nhà hàng xóm thì Thương tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Chị P. trong lúc bỏ chạy không may vấp ngã, bị Thương lao đến chém nhưng anh L. lấy chổi vụt chống trả.

Do được em trai kịp thời giải cứu, chị P. kịp vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường. Còn anh L. tiếp tục bị Thương chém 3 nhát.

Chị P. và anh L. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy, chị P. bị tổn hại 3%, anh L. bị tổn hại 5% sức khỏe.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Thương dùng hung khí nguy hiểm chém vào vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, họ không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Thương.

Quá trình điều tra vụ án, hai nạn nhân không yêu cầu bồi thường thương tích do hành vi phạm tội của Hoàng Lộc Thương gây ra.

Năm 2021, Thương từng bị TAND huyện Sóc Sơn cũ xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng An
#Anh rể #Em trai #Em trái cứu chị gái #Sát hại vợ

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