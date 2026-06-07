Bắt tạm giam nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, vì những sai phạm xảy ra khi ông còn giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với ông Công còn có 3 cựu cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, gồm: Nguyễn Thái Đăng - Phó Bí thư Thường trực xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Hồ Chí Thành - đang công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Cần Thơ, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Võ Thành Luân - đang công tác tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện (TP. Cần Thơ), nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Tất cả các bị can đều bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra trong giai đoạn 2021-2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ (trước khi sáp nhập về Cần Thơ).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Chí Công.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu theo Quy định 113-QĐ/TU ngày 6/1/2021, để chi sai quy định. Sau đó, các đối tượng lập hồ sơ, chứng từ khống nhằm quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 7/2025, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định: Ông Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ - trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Các vi phạm của ông Võ Chí Công gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Chí Công.

Tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đồng ý để ông Võ Chí Công thôi giữ chức Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

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