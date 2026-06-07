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Thông tin mới về mưa lớn ở miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An

Nguyễn Hoài

TPO - Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, mưa diện rộng xảy ra trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, Tuyên Quang mưa lớn nhất. Ngày và đêm 9/6, mưa tiếp tục ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cập nhật những thông tin mới về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đây cũng là khu vực trọng tâm của đợt mưa lớn lần này.

Thanh Hóa và Nghệ An thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ (trừ Tuyên Quang), từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

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Miền Bắc sắp đón mưa rất lớn. Ảnh: Nam Giang.

Trước khi đón mưa dông, ngày 8/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa xuất hiện sau một đợt nắng nóng kéo dài. Vì vậy nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn cũng gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Ngoài ra chiều tối và đêm 7/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với mưa dông, miền Bắc giảm nhiệt sâu, kết thúc chuỗi ngày oi nóng kéo dài. Dự báo ngày 9/6, nhiệt độ cao nhất của miền Bắc chỉ còn 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Sau đó từ ngày 10-12/6, miền Bắc duy trì thời tiết khá mát mẻ trong mùa hè, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Từ khoảng ngày 13/6, miền Bắc có thể đón nắng nóng cục bộ trở lại nhưng không gay gắt.

Thông tin về mưa lớn theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được đăng tải tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#mưa dông #không khí lạnh #thời tiết #nắng nóng

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