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Bắt giữ tàu chở hơn 150.000 lít dầu D.O

Nhật Huy

TPO - Cảnh sát biển vừa phát hiện, bắt giữ một tàu cá chở hơn 150.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Ngày 7/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một tàu cá chở hơn 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam vào chiều 6/6, tại khu vực cách Đông Nam Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 150 hải lý.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá ĐT-93734-TS không có tín hiệu giám sát hành trình (VMS). Trên tàu có 3 thuyền viên, do ông Trần Văn Pho (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

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Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu ĐT 93734 TS.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển hơn 150.000 lít dầu D.O, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong toàn bộ hàng hóa và dẫn giải tàu về bờ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, tình trạng mua bán, vận chuyển dầu trái phép trên biển tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

Nhật Huy
#tàu chở dầu trái phép #D.O không rõ nguồn gốc #biển Tây Nam #Cảnh sát biển 4 #dầu lậu

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