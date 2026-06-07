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Pháp luật

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Lắp camera quanh nhà để cảnh giới, bán ma tuý

Tiền Lê

TPO - Để buôn bán ma tuý, xung quanh căn nhà, Phong lắp đặt nhiều camera an ninh để cảnh giới, mỗi khi có người lạ đến, đối tượng liền kiểm tra hình ảnh để dò xét.

Ngày 7/6, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai triệt phá, bắt đối tượng cộm cán Bùi Quang Phong (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Chư Prông) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 16h30 ngày 5/6, Công an xã Chư Prông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Kpă Them (SN 1986, trú tại xã Ia Băng), thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp được cất giấu ở trong xe máy.

Them khai nhận, số ma túy trên vừa mua từ trong căn nhà của Bùi Quang Phong (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Chư Prông). Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Bùi Quang Phong là đối tượng cộm cán, từng có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Phong nghiện ma túy và được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc.

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Hệ thống camera tại nhà Phong để cảnh giới.

Sau cai nghiện, đối tượng đã đến sống tại một căn nhà rẫy kiên cố, vắng vẻ, ít người qua lại tại thôn 4, xã Chư Prông. Các trinh sát phát hiện Phong thường mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính rồi mang về nhà cất giấu, chia nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. Đặc biệt, xung quanh căn nhà, Phong lắp đặt nhiều camera an ninh để cảnh giới. Mỗi khi có người lạ đến, đối tượng liền kiểm tra hình ảnh camera để dò xét.

Bởi vậy, lực lượng công an phải lên kế hoạch chặt chẽ nhằm triệt phá điểm cung cấp ma túy cho các đối tượng ở địa bàn. Khoảng 18h15 cùng ngày, khi Phong vừa ra khỏi căn nhà khoảng 15 phút, các trinh sát đã mật phục, bắt giữ đối tượng với 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng tang vật là điện thoại, tiền, xe máy…

Qua khám xét nơi ở khẩn cấp của Phong, lực lượng công an thu giữ thêm 2 gói ma túy (hơn 100g), 1 cân tiểu ly, 1 bộ sử dụng ma túy đá.

Tiền Lê
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