Triệt phá đường dây buôn vũ khí quân dụng, thu giữ hơn 420 khẩu súng

TPO - Ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Đây là đường dây mua bán vũ khí quân dụng xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

﻿ ﻿﻿ ​ Đối tượng Trần Doãn Định, Bùi Văn Tư tại cơ quan Công an.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng Trần Doãn Định (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Tư (SN 1984, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) có hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

Từ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng để làm việc, đồng thời thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại.

Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế, có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục xác định được đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư là hai vợ chồng: Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), Quách Thị Giang (SN 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn)

﻿ Các đối tượng Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang và Yang Yifeng.

Về nguồn gốc số vũ khí, Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ do Yang Yifeng (người Trung Quốc) làm chủ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thực hiện toàn bộ quá trình mua bán trên không gian mạng, thông qua hai ứng dụng mạng xã hội là TikTok và Zalo. Các đối tượng tuyệt đối không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng các tên gọi ngụy trang tinh vi như "súng thông bồn cầu", "đồ áp lực hơi", hay "dụng cụ săn bắn".

Tiến hành đấu tranh sâu, Cơ quan Công an xác định đường dây này đã tiêu thụ thành công hàng trăm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, thu giữ súng tại địa điểm các đối tượng cất giấu.

Kết quả giám định khẳng định các khẩu súng thu giữ đều là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Đây là loại vũ khí có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người nếu bị sử dụng vào mục đích phạm tội, giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".