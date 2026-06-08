Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Tại Công viên Lê Thị Riêng, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Sáng 8/6, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM do bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, đoàn đại biểu Trung ương và TPHCM đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Ông Robert A. Connor - cựu binh Mỹ, thắp hương viếng cố Tổng Bí thư Trần Phú tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TPHCM, Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nghe kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ về quá trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gặp gỡ, bày tỏ niềm xúc động và tri ân sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của ông Robert A. Connor - cựu binh Mỹ trong quá trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa, tại UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM).

Hội thảo là việc làm khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả việc thu thập, xử lý xác minh, kết luận thông tin có giá trị phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các khu mộ liệt sĩ tập thể.

Đây là kết quả bước đầu quan trọng, thể hiện đúng tinh thần đợt “cao điểm của cao điểm” của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội thảo nhằm thu thập, tổng hợp, định hướng, thảo luận, phản biện và kết luận ý kiến của các nhân chứng, cựu chiến binh nhằm kết nối các nguồn tin. Đồng thời, làm cơ sở khoa học và pháp lý để chỉ đạo các lực lượng tổ chức khảo sát thực địa, khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại hội thảo này, các đại biểu, chuyên gia trao đổi ý kiến nhằm xác định tọa độ, đặc điểm hiện trạng khu vực chôn cất; dự báo cụ thể số lượng hài cốt liệt sĩ; xác định phiên hiệu đơn vị chiến đấu và thời gian hy sinh; xác minh danh tính liệt sĩ.