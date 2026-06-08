Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel, đưa ra lời cảnh báo đanh thép

TPO - Iran lần đầu tiên sau nhiều tháng phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, tuyên bố đây là lời cảnh báo trước các cuộc không kích của Tel Aviv vào Li-băng. Tehran đồng thời dọa sẽ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn nếu Israel tiếp tục leo thang hoạt động quân sự.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 7/6 cho biết đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này. Đây được cho là đợt tấn công trực tiếp đầu tiên của Tehran nhằm vào Israel kể từ đầu tháng 4.

Theo quân đội Israel, ít nhất ba đợt phóng tên lửa đã được ghi nhận. Hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ số tên lửa đang bay tới, trong đó có ít nhất 10 quả đạn đạo.

Còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực ở miền bắc Israel. IDF phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân nhanh chóng tiếp cận các hầm trú ẩn và tuân thủ mọi hướng dẫn an ninh.

Một nguồn tin Israel tiết lộ với CNN, rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn cấp ngay sau vụ tấn công. Hai quan chức Israel khác khẳng định nước này sẽ có phản ứng "mạnh mẽ" đối với hành động của Tehran.

Chính phủ Israel tối Chủ nhật thông báo các trường học trên toàn quốc sẽ đóng cửa vào thứ Hai (8/6) sau khi quân đội Israel đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới từ Iran.

Truyền thông nhà nước Iran công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa được bắn về phía Israel hôm Chủ nhật. Nguồn: IRNA

Sau vụ phóng tên lửa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel bằng tên lửa đạn đạo.

Truyền thông nhà nước Iran đồng thời công bố các đoạn video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa từ lãnh thổ nước này.

Iran cảnh báo đanh thép

Theo Press TV, Iran đã cảnh báo sẽ có những cuộc tấn công "nghiêm trọng hơn" nhằm vào Israel nếu quân đội nước này tiếp tục tấn công miền nam Li-băng và Beirut.

Iran nói rằng Israel nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, đồng thời cho rằng nước này đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ" trong cuộc xung đột đang diễn ra với Hezbollah ở Li-băng.

Trong tuyên bố cứng rắn được phát trên truyền hình nhà nước, quân đội Iran yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào miền nam Li-băng và khu vực Dahiyeh ở thủ đô Beirut - nơi được xem là thành trì của Hezbollah.

"Nếu Israel mở rộng các cuộc tấn công vào khu vực đó hoặc đáp trả hành động của Iran, họ sẽ phải đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ và hối tiếc hơn nữa, và các cuộc tấn công tàn khốc sẽ được phát động", quân đội Iran nhấn mạnh.

Không phận Syria và Iraq tạm thời đóng cửa

Tối Chủ nhật, chính quyền Syria và Iraq tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Iraq, nước này đã đóng cửa không phận trong 72 giờ tới.

Các quan chức hàng không Syria thông báo đóng cửa sân bay trong 12 giờ, bao gồm "tạm ngừng các hoạt động tại Sân bay Quốc tế Damascus" cho đến 11 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Hai.

Mỹ yêu cầu Iran quay trở lại bàn đàm phán

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Donald Trump cho rằng vụ phóng tên lửa của Iran có thể phá hỏng những nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến giữa Washington và Tehran. Ông cho biết Iran cần "quay trở lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận" sau các vụ tấn công tên lửa.

"Điều đó chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho các cuộc đàm phán. Chúng tôi đã rất gần thỏa thuận. Tôi cho rằng thỏa thuận sẽ được ký kết vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới. Và giờ thì chuyện này lại xảy ra", ông Trump nói với Fox News.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán, cho rằng cả hai bên đã có đủ hành động quân sự và không cần thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa.

"Các bạn đã bắn hết tên lửa rồi, thế là đủ. Hãy quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận", ông Trump nói thêm.

Theo Axios, Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ liên lạc với Thủ tướng Netanyahu để khuyến nghị Israel không tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào Iran.

Ông Trump cũng nói với Fox News, rằng ông "không hài lòng" về các cuộc tấn công của Israel vào Beirut hôm Chủ nhật.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem tối Chủ nhật đã ban hành hướng dẫn yêu cầu nhân viên và gia đình của họ ở Israel trú ẩn tại chỗ và chuẩn bị di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp có báo động đỏ, cho đến khi có thông báo mới.

Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại Tel Aviv sẽ đóng cửa vào thứ Hai, thông báo cho biết thêm.