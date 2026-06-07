Iran chỉ ra 'nút thắt' trong tiến trình đàm phán với Mỹ

TPO - Iran cho rằng sự thay đổi lập trường liên tục và những tuyên bố mâu thuẫn từ phía Washington đang làm tiến trình đàm phán song phương rơi vào bế tắc. Trong khi đó, các bất đồng về chương trình hạt nhân, tài sản bị phong tỏa và an ninh hàng hải tiếp tục phủ bóng lên nỗ lực hòa giải giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán với Mỹ hiện nay không nằm ở các vấn đề kỹ thuật, mà xuất phát từ cách tiếp cận thiếu nhất quán của Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ nhật (7/6), ông Baghaei cho biết các kênh trao đổi thông điệp giữa hai bên vẫn được duy trì thông qua trung gian hòa giải là Pakistan.

"Vấn đề chính khi đàm phán với Mỹ là chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều sự thay đổi lập trường, liên tục thay đổi mục tiêu, những tuyên bố khác nhau, những nhận xét mâu thuẫn từ các quan chức khác nhau, khiến toàn bộ quá trình trở nên rất rắc rối", ông nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, giữa Tehran và Washington vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Mỹ phải công nhận các quyền hợp pháp của Iran, trong đó có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Bên cạnh đó, Tehran tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài.

"Mỹ đơn giản phải chấm dứt các lệnh trừng phạt. Đối với các tài sản bị phong tỏa, họ cần trả lại quyền tiếp cận cho người dân Iran", ông Baghaei nhấn mạnh.

Phát biểu được ông Esmaeil Baghaei đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét khả năng sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ công tác tái thiết tại các quốc gia vùng Vịnh chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Tehran trong tương lai.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cũng cân nhắc việc sử dụng các nguồn tài sản này để khắc phục những thiệt hại đã xảy ra trong thời gian qua.

Ngoài các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân và tài sản bị đóng băng, vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong quan hệ hai nước.

Ông Baghaei cáo buộc Washington không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4, đồng thời cho rằng các lực lượng Mỹ đã tiến hành những hành động nhằm vào tàu thương mại của Iran tại eo biển Hormuz và các khu vực biển quốc tế.

"Tình hình hiện nay rất bất ổn và nguy hiểm. Nguyên nhân xuất phát từ cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực cũng như đối với thỏa thuận ngừng bắn", ông Esmaeil Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ "đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh" nếu tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công.

Đặc phái viên Pakistan gặp Ngoại trưởng Iran

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 7/6 đã tiếp Đặc phái viên Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran. Ông Naqvi hiện giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ.

Hiện Mỹ và Iran vẫn bất đồng trên hàng loạt vấn đề cốt lõi, bao gồm chương trình làm giàu uranium, lượng uranium dự trữ đã được làm giàu, việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài cũng như quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Naqvi cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và cho biết ông mang theo thông điệp của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.