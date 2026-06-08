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Sức khỏe

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Tình trạng hai nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn khiến 4 người tử vong ở Lâm Đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Hai nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Lâm Đồng đã có tiến triển tích cực sau khi được cấp cứu, điều trị. Trong đó, một người bị đa chấn thương nặng, người còn lại bị chấn động não và chấn thương vùng đầu.

Ngày 7/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

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Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi đang cấp cứu, điều trị 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Lâm Đồng.

Hai bệnh nhân gồm ông Y.W. K'Nul (SN 1958) và cháu Y C. Ê Ban (SN 2021), cùng trú tại xã Cư Jút. Bệnh nhân Y.W. K'Nul được chẩn đoán đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín gây tràn máu màng phổi và gãy xương cẳng chân, đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng quát. Còn cháu Y C. Ê Ban đang được điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh với chẩn đoán chấn động não và chấn thương vùng đầu.

Trước đó, cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, diễn biến nặng. Các y, bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu và điều trị tích cực. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định, các dấu hiệu sinh tồn được kiểm soát.

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Hiện trường vụ tai nạn ngày 6/6 khiến 4 nạn nhân tử vong ở Lâm Đồng.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 7h35 ngày 6/6, tại Km1801+600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, container BKS 47H-040.88 kéo theo rơ-moóc BKS 47RM-005.98 do ông Nguyễn Hữu Đ. (SN 1972, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, container xảy ra va chạm với xe công nông không gắn biển kiểm soát do anh Y.S. Êban (SN 1994, trú xã Cư Jút) điều khiển theo chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe công nông chở thêm 4 người.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện lao vào lề đường. Hậu quả, anh Y.S. Êban tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ba nạn nhân tử vong sau đó gồm: Anh Y.M. Bkrông (SN 2002, trú tỉnh Đắk Lắk), cháu Y H. Priêng (SN 2016, trú xã Cư Jút) và tài xế Nguyễn Hữu Đ. (tử vong ngoại viện).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Lâm Đồng #nạn nhân sống sót #bệnh viện #điều trị #tai nạn giao thông

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