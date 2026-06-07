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Tưới xăng đốt tiệm giặt, nam thanh niên bị bỏng nặng

Tân Lộc

TPO - Đối tượng H. mang chai xăng tới tưới rồi châm lửa đốt tiệm giặt, 3 nữ nhân viên kịp bỏ chạy thoát thân, riêng H. bị đám cháy làm cho bỏng nặng.

Chiều 7/6, một lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tiệm giặt sấy, làm một nam thanh niên bị bỏng nặng.

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Khói đen bao trùm tiệm giặt sấy.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, đối tượng S.H.H (SN 1995, ngụ phường Bạc Liêu) xách một chai nhựa vào tiệm giặt sấy nằm trên đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, do ông L.V.Đ làm chủ.

Thời điểm đó, ông Đ. không có mặt tại cửa tiệm, chỉ có 3 nhân viên nữ đang làm việc.

Khi H. đi vào, bất ngờ đổ xăng từ chai nhựa ra cửa tiệm rồi châm lửa. Thấy vậy, 3 nhân viên trong tiệm giặt kịp chạy thoát ra ngoài, còn H. bị kẹt lại bên trong.

Ngọn lửa bốc nhanh, chỉ chốc lát khói đen đã bao trùm tiệm giặt.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường chữa cháy, đưa H. ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tân Lộc
#Cà Mau #cháy tiệm giặt sấy #bỏng nặng #đốt tiệm #điều tra

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