Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dùng AI sao chép mẫu áo dài nổi tiếng, chủ thương hiệu áo dài bị khởi tố

Nguyễn Dũng

TPO - Dù biết rõ bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị" đã được bảo hộ quyền tác giả, chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành vẫn bị cáo buộc sử dụng AI để xử lý, sao chép thiết kế phục vụ hoạt động kinh doanh. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/6, Công an TPHCM cho biết, đây là kết quả quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế sau khi tiếp nhận thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội về dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vải áo dài.

z7909541520355-c051df5f2518e4cb2ec3375108ef2658.jpg
Hoàng Thị Bích Ngọc và hàng hóa vi phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị", đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và công bố rộng rãi thông qua nhiều sự kiện văn hóa, thời trang.

Cơ quan điều tra xác định dù biết rõ tác phẩm đang được pháp luật bảo hộ, Hoàng Thị Bích Ngọc (40 tuổi, ngụ TPHCM) vẫn sao chép các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập này. Đáng chú ý, Ngọc được cho là đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Vải áo dài Đất Lành.

z7909541584519-ab974b63d970bfeb8f788ec8afc4a9ad.jpg
Mẫu áo dài 25TTPT0060158 thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài MV6823-22-99 bị Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép.

Quá trình điều tra cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại lớn, có đầy đủ các bộ phận thiết kế, sản xuất, kinh doanh, kho vận và kế toán. Doanh nghiệp sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, hệ thống cộng tác viên và các kênh bán hàng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất tại Hà Nội.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định có sự sao chép giữa mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

z7909541577941-1bfd13c86a54f45c628a765eccf8c592.jpg
z7909541566156-25c7a2dc5df3cafd1bdd4a813d57752f.jpg
z7909541552196-9135bd737c03d3a7486d165bedb356d8.jpg
z7909541544885-440894e7b2e81aae6b5ee93015c2c0b3.jpg
Công xưởng - nơi sản xuất hàng giả của Ngọc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc còn yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan trên mạng xã hội cũng như các nhóm trao đổi nội bộ nhằm che giấu hành vi vi phạm và đối phó với cơ quan chức năng.

z7910265767233-295b31c3d2a89d293a2b2342da3e297c.jpg
Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện thủ tục tống đạt Quyết định khởi tố bị can với Hoàng Thị Bích Ngọc.

Công an TPHCM cho biết việc xử lý hình sự vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sáng tạo.

Nguyễn Dũng
#AI #quyền tác giả #áo dài #đất lành #khởi tố #bảo hộ sáng tạo #Dùng AI sao chép mẫu áo dài nổi tiếng #chủ thương hiệu bị khởi tố #Chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành bị khởi tố vì sao chép mẫu áo dài "Thư từ phố thị" bằng AI #vi phạm quyền tác giả và luật pháp Việt Nam.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe