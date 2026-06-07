Dùng AI sao chép mẫu áo dài nổi tiếng, chủ thương hiệu áo dài bị khởi tố

TPO - Dù biết rõ bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị" đã được bảo hộ quyền tác giả, chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành vẫn bị cáo buộc sử dụng AI để xử lý, sao chép thiết kế phục vụ hoạt động kinh doanh. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/6, Công an TPHCM cho biết, đây là kết quả quá trình điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế sau khi tiếp nhận thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội về dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vải áo dài.

Hoàng Thị Bích Ngọc và hàng hóa vi phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị", đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và công bố rộng rãi thông qua nhiều sự kiện văn hóa, thời trang.

Cơ quan điều tra xác định dù biết rõ tác phẩm đang được pháp luật bảo hộ, Hoàng Thị Bích Ngọc (40 tuổi, ngụ TPHCM) vẫn sao chép các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập này. Đáng chú ý, Ngọc được cho là đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Vải áo dài Đất Lành.

Mẫu áo dài 25TTPT0060158 thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài MV6823-22-99 bị Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép.

Quá trình điều tra cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại lớn, có đầy đủ các bộ phận thiết kế, sản xuất, kinh doanh, kho vận và kế toán. Doanh nghiệp sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, hệ thống cộng tác viên và các kênh bán hàng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất tại Hà Nội.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định có sự sao chép giữa mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Công xưởng - nơi sản xuất hàng giả của Ngọc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc còn yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan trên mạng xã hội cũng như các nhóm trao đổi nội bộ nhằm che giấu hành vi vi phạm và đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện thủ tục tống đạt Quyết định khởi tố bị can với Hoàng Thị Bích Ngọc.

Công an TPHCM cho biết việc xử lý hình sự vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sáng tạo.