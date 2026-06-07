'Đảo hoa hậu' bị phản ứng vì thoại phản cảm

TPO - Một trích đoạn của vở kịch "Đảo hoa hậu" đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng ê-kíp sử dụng mảng miếng gây cười kém duyên, thậm chí phản cảm.

‘Diễn viên lố’

Ngày 7/6, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ghi lại một phân cảnh trong vở kịch Đảo hoa hậu. Trong đó xuất hiện hai nhân vật có tên gọi Bé Bơ và Cục Bột - cách xưng hô khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh của Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Điều khiến khán giả phản ứng không chỉ nằm ở việc đưa những chi tiết bên ngoài sân khấu vào tác phẩm mà còn đến từ nội dung đối thoại giữa hai nhân vật.

Trong đoạn diễn, khi một nhân vật nói muốn chứng minh tình cảm bằng hành động, người còn lại hỏi cách thể hiện ra sao. Câu trả lời: "Hông ấy chị móc em đi...”, sau đó được dẫn dắt sang tình huống "móc tai". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cách tung hứng này cố tình tạo liên tưởng nhạy cảm trước khi chuyển hướng sang một nội dung khác.

Dàn diễn viên tham gia kịch Đảo hoa hậu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự khó chịu. Một số khán giả nhận xét đây là "miếng hài vô duyên", "lấy chuyện đời tư người khác làm trò đùa". Nhiều bình luận cho rằng việc khai thác yếu tố giới tính và những liên tưởng nhạy cảm để gây cười là lối hài đã cũ, không phù hợp với một sân khấu chuyên nghiệp.

"Càng ngày càng quá đáng, tưởng vậy là hài hước", "Miếng hài tình dục giới tính chưa bao giờ mắc cười, chỉ khiến người xem nhăn mặt", "Một vở diễn hay đừng biến thành rẻ tiền bởi tư duy câu cười dễ dãi"… là những phản hồi về đoạn trích trong Đảo hoa hậu.

Cũng có ý kiến bênh vực ê-kíp, cho rằng nếu chỉ xem một đoạn cắt ngắn sẽ khó đánh giá toàn bộ ngữ cảnh. Theo họ, đây chỉ là một mảng miếng gây cười thông thường và không nghiêm trọng như những gì đang bị chỉ trích.

Đến nay, đạo diễn Bé 7 (Nguyễn Thanh Ngọc Hải) chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tranh cãi liên quan đến đoạn trích này.

Trao đổi với Tiền Phong chiều cùng ngày, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết ông không đồng tình với việc các vở diễn tự ý thêm nội dung sau khi đã được Hội đồng Nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phúc khảo.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, đây không phải câu chuyện riêng của Đảo hoa hậu mà là tình trạng từng xuất hiện ở nhiều sân khấu, nhà hát trong thời gian qua.

“Không riêng vở Đảo hoa hậu của Nhà hát Thanh Niên, tình trạng này đã diễn ra nhiều lần tại nhiều nhà hát, sân khấu và từng được nhắc nhở. Khi diễn viên tự ý thêm thắt nội dung, có những lời thoại phản cảm, chúng tôi không cổ xúy cho việc đó”, ông nói.

Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết thêm việc diễn viên tùy tiện đưa vào những câu thoại nằm ngoài kịch bản đã được Hội đồng Nghệ thuật thẩm định là biểu hiện của sự thiếu ý thức trong quá trình thể hiện nhân vật.

“Tới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ có những đợt hậu kiểm. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ có biện pháp buộc đơn vị ngưng biểu diễn, trả lại sự chân thật cho vở diễn, sân khấu”, đạo diễn Thanh Hiệp nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu Đảo hoa hậu vấp phải phản ứng từ công chúng. Trước đó, ê-kíp gây tranh luận khi đăng tải thông báo diễn viên Ngọc Phước không tham gia một suất diễn bằng hình thức được cho là giật gân, cường điệu.

Từ hiện tượng sân khấu đến kỳ vọng giữ chất lượng

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Đảo hoa hậu là một trong những hiện tượng đáng chú ý của sân khấu TP.HCM trong thời gian gần đây.

Vở diễn tại Nhà hát Thanh Niên liên tục trong tình trạng cháy vé. Các suất diễn thường kín chỗ từ sớm, thu hút lượng lớn khán giả trẻ.

Đảo hoa hậu được vinh danh Vở diễn được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Bé 7, Huỳnh Nhựt... với nội dung xoay quanh cuộc thi sắc đẹp hư cấu, qua đó phản ánh những góc khuất và áp lực của giới giải trí.

Một trong những yếu tố giúp Đảo hoa hậu tạo sức hút là việc liên tục cập nhật các xu hướng mạng xã hội, đưa những câu nói nổi tiếng hay sự kiện đang được quan tâm vào trong vở diễn. Mỗi suất diễn còn có sự xuất hiện của các "giám khảo bí mật" là nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng, tạo nên yếu tố bất ngờ cho khán giả.

Hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ cùng hàng loạt clip lan truyền trên mạng xã hội đã góp phần đưa Đảo hoa hậu trở thành một trong những vở diễn thành công nhất của sân khấu phía Nam hiện nay. Cuối năm 2025, tác phẩm được vinh danh Vở diễn được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Chính vì vậy, những tranh cãi gần đây càng khiến nhiều người yêu mến sân khấu cảm thấy tiếc nuối.

Không ít khán giả cho rằng thành công của Đảo hoa hậu đến từ sự sáng tạo, năng lượng trẻ và khả năng kết nối với công chúng. Họ kỳ vọng ê-kíp sẽ thận trọng hơn trong việc đưa chất liệu đời sống vào tác phẩm, tránh lạm dụng các chi tiết nhạy cảm hoặc câu đùa về giới tính chỉ để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.