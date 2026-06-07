NSND Kim Xuân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chấm hơn 100 bộ phim ở Liên hoan phim ngắn TPHCM

TPO - Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2 khai mạc tối 6/6 với hơn 100 tác phẩm dự thi. Không chỉ là sân chơi dành cho các nhà làm phim trẻ, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM và hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Thảm đỏ Liên hoan phim ngắn lần thứ hai năm 206.

Lan tỏa hình ảnh TPHCM qua điện ảnh

Tối 6/6, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Điện ảnh TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TPHCM cùng các đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 khai mạc với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo thành phố điện ảnh. Ngoài động viên các nhà làm phim trẻ, LHP là một trong những hoạt động cụ thể hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, hiện thực hóa các cam kết của TPHCM sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TPHCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh, đại diện các cơ sở đào tạo, đơn vị sản xuất và phát hành phim trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại buổi khai mạc LHP ngắn TPHCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Mạnh Cường - nhấn mạnh Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2 diễn ra trong thời điểm có nhiều dấu mốc ý nghĩa của đất nước và thành phố. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng các sự kiện lịch sử quan trọng mà còn là bước đi thiết thực trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TPHCM.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và dấu mốc 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dòng chảy sôi động của đời sống văn hóa - nghệ thuật, Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2 không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho các nhà làm phim trẻ mà còn là diễn đàn kết nối những ý tưởng mới, những góc nhìn mới về thành phố và con người Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào về thành phố mang tên Bác, đồng thời truyền cảm hứng cho khát vọng cống hiến, sáng tạo và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tìm kiếm thế hệ làm phim tương lai

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được xác định là một trong những động lực mới của tăng trưởng kinh tế, điện ảnh được xem là lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kép, vừa phát huy sức mạnh mềm văn hóa, vừa đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế sáng tạo. Việc tổ chức Liên hoan phim ngắn TPHCM vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một hoạt động nghệ thuật đơn thuần, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phát triển điện ảnh của thành phố.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM, Trưởng ban tổ chức - nhận định Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2 thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi điện ảnh dành cho những người trẻ đam mê sáng tạo.

“Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng trong điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai, góp phần phát triển nền điện ảnh thành phố và cả nước nói chung”, bà Dương Cẩm Thúy chia sẻ.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM - cho biết LHP ngắn TPHCM lần thứ 2 quy tụ hơn 100 tác phẩm dự thi.

Với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh, LHP nhấn mạnh vai trò của phim ngắn như một không gian phát hiện, ươm mầm và kết nối thế hệ làm phim trẻ, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố điện ảnh” của Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo.

Trong khuôn khổ liên hoan diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn, nghệ thuật và cộng đồng, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính gồm các sự kiện trọng tâm, hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng - học đường và các chương trình truyền thông, quảng bá.

Nhiều hoạt động được thiết kế hướng đến các nhà làm phim, nhà sáng tạo trẻ như cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục, các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong làm phim, tọa đàm chuyên đề về phim ngắn, mô hình kết nối dự án, các hoạt động hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh.

Bên cạnh đó, liên hoan phim tổ chức hoạt động kết nối, giới thiệu các tác phẩm và dự án tiêu biểu từng tham dự các liên hoan phim trong nước và quốc tế, ra mắt bộ nhận diện Thành phố Điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời triển khai chuỗi chương trình truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh TPHCM như một không gian sáng tạo năng động, giàu tiềm năng phát triển điện ảnh.

Mục tiêu quan trọng được đặt ra cho Liên hoan phim ngắn TPHCM là quảng bá hình ảnh thành phố thông qua các tác phẩm điện ảnh. Nhiều tác phẩm tham dự năm nay khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, con người và nhịp sống đương đại của TPHCM, góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa.

Tôn vinh nghệ sĩ góp phần lan tỏa TPHCM thông qua điện ảnh

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là màn ra mắt ca khúc chủ đề TPHCM - Thành phố điện ảnh. Tác phẩm do nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long đồng sáng tác, được thể hiện bởi các nghệ sĩ Lưu Hiền Trinh, Thanh Ngọc, nhóm MTV và rapper Bảo Kun. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện.

Ca khúc mang thông điệp tôn vinh những người làm nghề phía sau màn ảnh, từ đạo diễn, biên kịch, ê-kíp sản xuất đến các nghệ sĩ đã góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM thông qua điện ảnh.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả thưởng thức bộ phim ngắn Người đàn bà ở trạm xe của đạo diễn Lê Chi Na - tác phẩm từng đoạt giải Nhất tại Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ nhất năm 2023.

Nghệ sĩ trình bày ca khúc chủ đề TPHCM - Thành phố điện ảnh tại liên hoan phim.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, khán giả còn có cơ hội tham gia triển lãm ảnh, các suất chiếu phim cộng đồng, chương trình giao lưu với những đoàn làm phim, dự án ươm tạo tài năng trẻ HCMC Short Film Lab 2026, cùng chuỗi chiếu 46 tác phẩm lọt vòng tuyển chọn tại nhiều cụm rạp trên địa bàn thành phố.

Ban tổ chức kỳ vọng liên hoan trở thành không gian kết nối, trao đổi nghề nghiệp cho những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật thứ bảy đến gần hơn khán giả.