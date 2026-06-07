Hàng nghìn người đổ về đêm khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

TPO - Đêm khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, rực rỡ sắc màu, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương về An Giang hành hương, chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tối 6/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tại Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về.

Đêm khai hội có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ ngành, địa phương, UNESCO Việt Nam, chức sắc tôn giáo và hàng nghìn người dân, du khách.

Hàng nghìn người dự khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Ảnh: A. Trung.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức thường niên từ ngày 22-27/4 Âm lịch, lễ hội là điểm tựa tâm linh quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương. Qua lễ hội cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối cộng đồng.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội - cho biết lễ hội nhằm tiếp tục triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua lễ hội cũng quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Theo ông Phước, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2024, đây là niềm tự hào của chính quyền, nhân dân trong tỉnh, và của cả nước.

“Việc được UNESCO ghi danh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”, ông Phước nói.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu.

​Ban tổ chức cho biết các hoạt động của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống, giữ gìn nếp sống văn minh trong lễ hội. Thông qua sự kiện, An Giang kỳ vọng tiếp tục xây dựng lễ hội thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.

Theo kế hoạch, ngày 7/6 (22/4 Âm lịch) sẽ diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam và lễ hội đường phố. Đêm 8/6 đến rạng sáng 9/6 (24/4 Âm lịch) sẽ tổ chức lễ tắm Bà...