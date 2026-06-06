Đông nghịt người tham dự lễ Lễ hội trái cây Đồng Tháp

Tối 5/6, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Lễ hội thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 5 -8/6 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) với nhiều hoạt động phong phú, hướng đến xây dựng lễ hội trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc khu vực, là điểm hẹn văn hóa, du lịch và thương mại của Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại, mà còn là dịp tôn vinh thành quả lao động của người nông dân; quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; đồng thời, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội là không gian kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và người tiêu dùng; qua đó thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội trái cây.

Đồng Tháp là vùng đất được bao bọc bởi sông Tiền và một phần sông Hậu, với điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng truyền thống cần cù, sáng tạo của người dân. Qua nhiều thế hệ khai phá, địa phương đã hình thành những vùng cây ăn trái tập trung quy mô lớn, tạo nên lợi thế riêng và bản sắc đặc trưng.

Hiện toàn tỉnh có hơn 134 nghìn ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm, là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của cả nước. Những năm gần đây, Đồng Tháp chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đến nay, tỉnh đã được cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100 nghìn ha. Nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn v.v. từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lễ hội lần này được kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết “5 nhà”: Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Hệ thống tín dụng - Logistics; mở ra không gian hợp tác mới, góp phần đưa trái cây Đồng Tháp nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung vươn xa hơn.

Hàng nghìn khách tham quan, trải nghiệm tại lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như không gian trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng trái cây, hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo “Người nông dân 4.0”, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, du lịch trải nghiệm và livestream bán hàng.

Chia sẻ về định hướng phát triển lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng lễ hội không chỉ dừng lại ở một sự kiện quảng bá, mà cần trở thành động lực để tiếp tục đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững; quy hoạch lại vùng trồng, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng nông nghiệp, chế biến sâu và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.