An Giang có thể miễn phí vào khu du lịch Núi Sam trong 7 ngày lễ hội Vía Bà Chúa xứ

TPO - Khu du lịch quốc gia Núi Sam tại An Giang có thể miễn thu phí 7 ngày (từ ngày 28/5-3/6) diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024. Đề xuất này đang chờ tỉnh phê duyệt.

Trao đổi với báo chí chiều 23/5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024 diễn ra từ ngày 22/5-3/6 (tức ngày 15-27/4 Âm lịch). Năm nay cũng kỷ niệm 10 năm lễ hội này được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014-2024).

Theo ông Tuấn, các hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, thắng cảnh núi Sam, thúc đẩy phát triển du lịch... Hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo thuận lợi, an toàn nhất cho du khách tới. Trong đó, công tác tổ chức giao thông, kiểm soát giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự... được địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Tuấn cũng cho biết địa phương hướng tới Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Sam cho biết đơn vị đã có văn bản trình UBND tỉnh An Giang xem xét không thu phí khách vào khu du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 28/5-3/6).

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam có các hoạt động chính gồm Lễ rước tượng Bà (22/4 Âm lịch), lễ tắm tượng Bà (đêm 23/4 Âm lịch), lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu (25/4 Âm lịch), lễ túc yết và xây chầu (đêm lúc 25/4 Âm lịch), lễ chánh tế (27/4 âm lịch), lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ (27/4 Âm lịch)...