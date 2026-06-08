Tham vọng đưa Việt Nam vào bản đồ công nghệ điều trị đột quỵ

TPO - Việt Nam có thể trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sản xuất stent não và các vật tư can thiệp đột quỵ công nghệ cao. Nếu thành công, dự án không chỉ giúp giảm tới 50% chi phí điều trị mà còn mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật cứu sống hiện đại cho hàng nghìn bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo và người dân ở các địa phương.

Thông tin trên được TS.BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí (ngày 6/6) nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Theo TS.BS Trần Chí Cường, sau hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực can thiệp thần kinh, ông cùng các cộng sự đang theo đuổi một dự án đặc biệt nhằm sản xuất các vật tư chuyên dụng trong điều trị đột quỵ ngay tại Việt Nam. Đây là những thiết bị đóng vai trò quyết định trong các ca can thiệp lấy huyết khối, đặt stent mạch máu não và cứu sống bệnh nhân đột quỵ cấp.

“Hiện nay, mỗi stent não có giá khoảng 80 triệu đồng, nhiều vật tư khác từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chi phí điều trị đột quỵ còn ở mức cao. Nếu Việt Nam tự sản xuất được, chúng ta hoàn toàn có thể giảm đáng kể chi phí cho người bệnh” - TS.BS Trần Chí Cường cho biết.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ can thiệp cho người bệnh bị đột quỵ

Ông Cường tiết lộ, hiện trên thế giới chỉ có ba quốc gia gồm Mỹ, Pháp và Đức sản xuất thành công các loại stent chuyên dụng cho can thiệp mạch máu não. Dự án mà ông và các cộng sự đang triển khai hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ tư làm chủ công nghệ này.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn ở đội ngũ kỹ sư, chuyên gia người Việt đang làm việc tại các trung tâm công nghệ y tế hàng đầu thế giới. Nhiều người trong số họ đã tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các thiết bị y tế hiện đại tại Mỹ.

“Chúng tôi không đi theo hướng sao chép sản phẩm có sẵn mà nghiên cứu, phát triển những thiết kế mới, đăng ký bản quyền quốc tế. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm có chất lượng tương đương nhưng giá thành thấp hơn đáng kể” - ông Cường nói.

Theo tính toán ban đầu, nếu dự án thành công, chi phí của nhiều vật tư can thiệp thần kinh có thể giảm khoảng 50%. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân đột quỵ mỗi năm sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại với mức chi phí phù hợp hơn.

TS.BS Trần Chí Cường cho biết đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi năm, trên cả nước có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận từ 15.000-20.000 ca đột quỵ mới. Trong nhiều trường hợp, việc tiếp cận các kỹ thuật can thiệp hiện đại bị hạn chế bởi chi phí vật tư quá cao.

Khi Việt Nam chủ động sản xuất được stent não và các vật tư can thiệp đột quỵ, chi phí điều trị đột quỵ có thể giảm 50% so với hiện nay

Ông nhấn mạnh, nếu làm chủ được công nghệ sản xuất trong nước, lợi ích mang lại không chỉ dừng ở việc giảm giá thành điều trị mà còn góp phần nâng cao năng lực y tế quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và hạn chế tình trạng chảy ngoại tệ ra nước ngoài.

“Giấc mơ của tôi là một ngày nào đó những vật tư này được sản xuất tại Việt Nam và người bệnh nghèo vẫn có cơ hội tiếp cận điều trị tốt nhất. Khi đó, nhiều trường hợp đột quỵ sẽ không còn phải từ bỏ cơ hội sống chỉ vì không đủ khả năng chi trả” - ông chia sẻ.

Bên cạnh định hướng phát triển công nghệ y tế, TS.BS Trần Chí Cường cũng cho biết S.I.S Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật điều trị đột quỵ cho nhiều địa phương trong cả nước. Mục tiêu là xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ rộng khắp, giúp người dân được tiếp cận điều trị trong “thời gian vàng”, bất kể nơi sinh sống.

Việt Nam hiện đã được cộng đồng y khoa quốc tế đánh giá cao trong lĩnh vực điều trị đột quỵ. Nhiều kỹ thuật tiên tiến đang được triển khai với hiệu quả tương đương các trung tâm lớn trên thế giới. Nếu tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất thiết bị y tế trong nước, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trung tâm y tế công nghệ cao của khu vực.