Angelina Jolie gây tranh cãi

TPO - Angelina Jolie gây tranh cãi về trang phục khi cùng con trai Pax Thiên tham gia trận pickleball vì mục đích từ thiện.

Ngày 7/6, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie và Pax Thiên tham gia Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night. Đây là sự kiện giải trí và thể thao kết hợp tiệc tùng thường niên do tổ chức phi lợi nhuận Support+Feed tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện.

Angelina và Pax Thiên gây chú ý khi chơi pickleball. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ báo Anh, Support+Feed được Maggie Baird, mẹ của Billie Eilish và Finneas, thành lập năm 2020 nhằm chống lại cả biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu lương thực.

Hoạt động chính của Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night là giải đấu pickleball giao hữu dành cho các khách mời và người nổi tiếng.

Angelina và con trai nuôi gốc Việt được thấy chơi cặp với nhau trên sân bóng. Pax Thiên mặc áo phông trắng cộc tay, cùng quần dài và mũ lưỡi trai màu nâu sáng, kết hợp giày thể thao trắng. Trong khi đó, đả nữ sinh năm 1975 diện áo hai dây cùng quần dài đen, đội mũ rộng vành, đeo kính đen và đi giày lười da.

Sau khi hình ảnh mới nhất được tung ra, Angelina bị một bộ phận cư dân mạng châm chọc vì chọn trang phục không phù hợp khi chơi thể thao.

Cư dân mạng bình luận: “Chơi pickleball với đôi giày đó ư? Chắc chỉ có ngôi sao Hollywood mới được phép ra sân với đôi giày đó, những người khác sẽ bị đuổi ra khỏi sân ngay”, “Giống như mặc quần jeans đi trượt tuyết vậy”, “Sao cô ta lại đi giày lười da trên sân pickleball vậy? Cô ta không muốn đi giày thể thao à? Thật là kỳ quặc!”, “Giả vờ chơi thể thao với con trai để ảnh được lên báo. Đúng là bộ đồ hoàn hảo cho thể thao”, “Tôi đoán cô ta không chơi quá một phút”…

Ngoài ra, ngôi sao Maleficent cũng bị chê “gầy trơ xương”, thiếu sức sống và xuống sắc.

Angelina Jolie gây tranh cãi vì lựa chọn trang phục không phù hợp với chơi thể thao. Ảnh: GettyImages/X

Trước những lời tiêu cực đó, nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng vấn đề đang bị nghiêm trọng hóa, pickleball vốn dĩ chỉ là một trong những hoạt động của sự kiện từ thiện, có thể Angelina Jolie chỉ muốn trải nghiệm một chút, không đáng bị săm soi quá mức. Có ý kiến chỉ ra trang phục của bà mẹ 6 con khá giản dị, không phải giày cao gót hay váy áo rườm rà, kệch cỡm.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Pax Thiên một lần nữa chứng minh những tin đồn về thanh niên sinh năm 2003 là sai sự thật. Trước đó, Pax Thiên bị đồn qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Vào ngày 4/6, đúng sinh nhật lần thứ 51 của Angelina Jolie, Pax Thiên cũng được thấy đi mua sắm cùng mẹ và em trai út, Knox.