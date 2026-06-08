Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Angelina Jolie gây tranh cãi

Tú Oanh

TPO - Angelina Jolie gây tranh cãi về trang phục khi cùng con trai Pax Thiên tham gia trận pickleball vì mục đích từ thiện.

Ngày 7/6, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie và Pax Thiên tham gia Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night. Đây là sự kiện giải trí và thể thao kết hợp tiệc tùng thường niên do tổ chức phi lợi nhuận Support+Feed tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện.

a1.png
Angelina và Pax Thiên gây chú ý khi chơi pickleball. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ báo Anh, Support+Feed được Maggie Baird, mẹ của Billie Eilish và Finneas, thành lập năm 2020 nhằm chống lại cả biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu lương thực.

Hoạt động chính của Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night là giải đấu pickleball giao hữu dành cho các khách mời và người nổi tiếng.

Angelina và con trai nuôi gốc Việt được thấy chơi cặp với nhau trên sân bóng. Pax Thiên mặc áo phông trắng cộc tay, cùng quần dài và mũ lưỡi trai màu nâu sáng, kết hợp giày thể thao trắng. Trong khi đó, đả nữ sinh năm 1975 diện áo hai dây cùng quần dài đen, đội mũ rộng vành, đeo kính đen và đi giày lười da.

Sau khi hình ảnh mới nhất được tung ra, Angelina bị một bộ phận cư dân mạng châm chọc vì chọn trang phục không phù hợp khi chơi thể thao.

Cư dân mạng bình luận: “Chơi pickleball với đôi giày đó ư? Chắc chỉ có ngôi sao Hollywood mới được phép ra sân với đôi giày đó, những người khác sẽ bị đuổi ra khỏi sân ngay”, “Giống như mặc quần jeans đi trượt tuyết vậy”, “Sao cô ta lại đi giày lười da trên sân pickleball vậy? Cô ta không muốn đi giày thể thao à? Thật là kỳ quặc!”, “Giả vờ chơi thể thao với con trai để ảnh được lên báo. Đúng là bộ đồ hoàn hảo cho thể thao”, “Tôi đoán cô ta không chơi quá một phút”…

Ngoài ra, ngôi sao Maleficent cũng bị chê “gầy trơ xương”, thiếu sức sống và xuống sắc.

a22.png
a2.png
Angelina Jolie gây tranh cãi vì lựa chọn trang phục không phù hợp với chơi thể thao. Ảnh: GettyImages/X

Trước những lời tiêu cực đó, nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng vấn đề đang bị nghiêm trọng hóa, pickleball vốn dĩ chỉ là một trong những hoạt động của sự kiện từ thiện, có thể Angelina Jolie chỉ muốn trải nghiệm một chút, không đáng bị săm soi quá mức. Có ý kiến chỉ ra trang phục của bà mẹ 6 con khá giản dị, không phải giày cao gót hay váy áo rườm rà, kệch cỡm.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Pax Thiên một lần nữa chứng minh những tin đồn về thanh niên sinh năm 2003 là sai sự thật. Trước đó, Pax Thiên bị đồn qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Vào ngày 4/6, đúng sinh nhật lần thứ 51 của Angelina Jolie, Pax Thiên cũng được thấy đi mua sắm cùng mẹ và em trai út, Knox.

a3.png
a41.png
Angelina Jolie đi mua sắm cùng hai con trai vào ngày sinh nhật.
Tú Oanh
#Angelina Jolie #Angelina Jolie gây tranh cãi #pickleball #Pax Thiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe