Philippines rung chuyển vì động đất mạnh 8,2 độ, nguy cơ xuất hiện sóng thần

TPO - Một trận động đất mạnh 8,2 độ xảy ra trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines vào sáng nay (8/6), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết.

Vị trí xảy ra trận động đất

Theo cơ quan này, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới lòng đất.

Trước đó, GFZ ước tính trận động đất có cường độ 7,3, nhưng sau đó điều chỉnh lên 8,2.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết cường độ của trận động đất là 7,8 độ, với tâm chấn nằm ở độ sâu 35km.

Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) đo được cường độ là 8,1.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần liên quan đến trận động đất. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương - vòng cung các đứt gãy địa chấn quanh đại dương, Philippines là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, thường xuyên hứng động đất và núi lửa phun trào. Quần đảo này cũng hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm.