Tỷ phú Nga Abramovich tới Ukraine chuyển thông điệp

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa cho biết, tỷ phú Nga Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev và đề nghị chuyển thông điệp của Ukraine tới Điện Kremlin về triển vọng hòa bình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa khẳng định chính phủ của ông sẽ không từ bỏ vùng Donbas.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky nói với Sky News thông tin này trong cuộc phỏng vấn ngày 7/6 (giờ châu Âu), trong thời gian ông thực hiện chuyến thăm và hội đàm tại London. Đây là lần đầu tiên ông công khai xác nhận tỷ phú Abramovich đã tới thủ đô Ukraine và tham gia các nỗ lực đàm phán ở mức độ nhất định.

“Ông ấy đến Kiev. Ông ấy nói: ‘Tôi đang liên lạc trực tiếp với ông. Tôi muốn nhận một thông điệp từ ông và chuyển cho Tổng thống Nga Vladimir Putin’. Nhưng ông ấy nói điều đó phải được thực hiện trong im lặng, không có bất kỳ thông điệp công khai nào”, ông Zelensky kể lại.

Tổng thống Ukraine cho biết cuộc gặp đó “không phải bí mật”, đồng thời nói rằng phía Nga muốn biết Kiev “sẵn sàng làm gì”.

“Tôi nói rằng vấn đề không nằm ở chúng tôi. Các ông đang chiến đấu chống lại chúng tôi trên lãnh thổ của chúng tôi. Tôi đã nói với ông ấy về Donbas, và đó là thông điệp then chốt. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ không rời đi và sẽ không rút khỏi lãnh thổ của mình. Không, chúng tôi sẽ không trao cho các ông chiến thắng theo cách đó. Và các ông sẽ không đạt được điều đó”, ông Zelensky nói.

Tỷ phú Abramovich - cựu chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Chelsea FC, hiện đang chịu các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp với Nga kể từ khi mở sau chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Ông từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán đầu tiên khi cuộc xung đột mới nổ ra, cũng như trong thỏa thuận bảo đảm hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, nhưng thời gian gần đây ít xuất hiện hơn trên truyền thông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Mátxcơva sẽ không chấm dứt hành động quân sự cho đến khi Kiev từ bỏ vùng Donbas, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Hiện lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 1/5 năm tỉnh Donetsk, và ông Zelensky khẳng định sẽ không từ bỏ khu vực này cũng như hàng chục nghìn người Ukraine đang sinh sống tại đó.

Ông Zelensky một lần nữa bác bỏ khả năng gặp ông Putin tại Nga hoặc Belarus.

Ông cho biết sẽ chấp nhận ngừng giao tranh trên các tuyến mặt trận hiện nay vì tin rằng đó là con đường nhanh nhất để tiến tới đàm phán, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ lãnh thổ.

“Đúng vậy. Đó là cách nhanh nhất. Nhưng chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh theo cách mà chiến tranh sẽ không quay trở lại. Mục tiêu không chỉ là đóng băng xung đột, mà là đóng băng nó và đưa vấn đề sang khuôn khổ ngoại giao”, Tổng thống Zelensky nói.

Châu Âu sẵn sàng tham gia

Cùng ngày, lãnh đạo Anh, Đức và Pháp tuyên bố ủng hộ đề xuất đàm phán giữa ông Zelensky và ông Putin nhằm đạt được thoả thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ đóng vai trò trong tiến trình này.

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh lời kêu gọi chấm dứt xung đột của Tổng thống Zelensky cũng như đề xuất đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga, với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu.

Ba nhà lãnh đạo thuộc nhóm E3 - liên minh an ninh không chính thức và là những nước ủng hộ quốc tế quan trọng của Ukraine - đã gặp ông Zelensky tại Phố Downing, chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố thư ngỏ gửi ông Putin.

Trong bức thư này, ông Zelensky đề xuất đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5, nhưng đề nghị đó đã bị ông Putin bác bỏ.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Các nhà lãnh đạo hoan nghênh lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Zelensky bằng các biện pháp ngoại giao, như đã được nêu trong bức thư của ông gửi Tổng thống Putin”.

Trong bức thư, ông Zelensky cho rằng người dân Nga đã mệt mỏi vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cao và thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời đã sẵn sàng cho hòa bình.

Ông cũng nói rằng trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc xung đột với Iran, “sẽ là sai lầm nếu chỉ đơn giản chờ đợi cho đến khi cuộc chiến ở châu Âu một lần nữa trở thành trọng tâm chú ý của Washington”.

Tổng thống Nga Putin cho rằng đề nghị này không thể hiện sự chân thành và hiện tại ông không thấy có lý do để tổ chức một cuộc gặp, đồng thời nhấn mạnh cần có thỏa thuận mang tính lâu dài.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cùng ông Zelensky đã đưa ra những điều kiện cần thiết để đạt được “nền hòa bình công bằng và bền vững”, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện.

Họ cho rằng đường tiếp xúc hiện tại giữa các lực lượng tham chiến nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán; Ukraine cần được bảo đảm an ninh bằng những cam kết có giá trị pháp lý ràng buộc, bao gồm việc triển khai lực lượng đa quốc gia; đồng thời các tài sản của Nga vẫn phải bị phong tỏa cho đến khi Mátxcơva bồi thường cho Ukraine để khắc phục những thiệt hại trong chiến tranh.

Cuối cùng, 4 nhà lãnh đạo khẳng định mọi lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo vệ.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những biện pháp khả thi nhằm khôi phục động lực ngoại giao và tăng cường vai trò của châu Âu trong tiến trình này.

Trong cuộc gặp với báo giới quốc tế ngày 5/6, Tổng thống Putin tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về cuộc chiến, nhưng cũng cho rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giúp chấm dứt giao tranh nếu Kiev sẵn sàng thỏa hiệp.