Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam

TPO - Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các dự án hạ tầng chiến lược khác.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. Nghị quyết yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở đó, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến nước ta; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VGP.

Chính phủ lưu ý điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiêu dùng bền vững, kiểm soát nhập siêu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn; khơi thông và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn, góp phần giảm áp lực đối với hệ thống tín dụng ngân hàng và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Chính phủ cũng yêu cầu quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.

Nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Đồng thời, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh đến việc tập trung giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiệu quả, phù hợp; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải: dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các dự án hạ tầng chiến lược khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Chính phủ cũng lưu ý tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện và truyền tải điện trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp lớn, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản..., gia tăng năng lực sản xuất trong nước, chủ động nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế…