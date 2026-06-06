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Trình Thủ tướng việc đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia tại Hà Nội

Lộc Liên

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng giao UBND.TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư hai dự án đường sắt quốc gia với tổng vốn gần 37.200 tỷ đồng, nhằm sớm thay thế các tuyến hiện hữu, tạo điều kiện phát triển đường sắt đô thị và tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông của Thủ đô.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư một số dự án đường sắt quốc gia khu vực TP. Hà Nội.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050, khu vực Hà Nội sẽ được đầu tư các tuyến mới để thay thế một số đoạn đường sắt hiện hữu, đồng thời tạo quỹ hạ tầng phục vụ phát triển đô thị và đường sắt đô thị.

Trong đó, tuyến vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Kim Sơn sẽ kết nối tuyến Bắc - Nam với các tuyến đường sắt phía Bắc, thay thế tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên hiện nay. Sau khi hoàn thành hạ tầng thay thế, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên sẽ được bàn giao cho Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

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Tuyến đường sắt qua nội đô Hà Nội. Ảnh: Lộc Liên.

Bộ Xây dựng cho biết, việc đầu tư các công trình thay thế là yêu cầu cấp bách khi Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên, tuyến số 6 Ngọc Hồi - Nội Bài, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và trục không gian Quốc lộ 1A.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng đề xuất triển khai hai dự án trọng điểm.

Thứ nhất, dự án đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tuyến chính dài khoảng 31,3 km cùng hơn 10 km tuyến nhánh, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi với hai khổ đường sắt 1.435 mm và 1.000 mm. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.675 tỷ đồng.

Thứ hai, dự án cải dịch tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn từ Phú Xuyên đến Ngọc Hồi, kết hợp xây dựng ga Thường Tín mới và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia. Dự án có chiều dài khoảng 26,5 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 11.523 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, nếu chưa hoàn thành các công trình thay thế nhưng phải dừng khai thác đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải đường sắt quốc gia. Việc gián đoạn tuyến đường này có thể làm đứt gãy chuỗi vận tải Bắc - Nam, ảnh hưởng tới vận chuyển hành khách, hàng hóa và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ngoài ra, lượng lớn hàng hóa và hành khách sẽ phải chuyển sang đường bộ, làm gia tăng áp lực giao thông, nguy cơ ùn tắc và tai nạn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt cùng đời sống của hơn 22.000 lao động cũng có thể bị ảnh hưởng.

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội thống nhất kiến nghị giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư các dự án. Theo cơ quan này, phần lớn công trình nằm trên địa bàn thành phố nên Hà Nội sẽ thuận lợi hơn trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai đồng bộ với các dự án liên quan.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương để đầu tư các dự án, bảo đảm tiến độ triển khai và sớm bàn giao hạ tầng đường sắt hiện hữu phục vụ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.

Lộc Liên
#đường sắt #Hà Nội #dự án #giao thông #phát triển đô thị #vận tải #quốc gia #ga Hà Nội #ga Yên Viên #ga Gia Lâm #ga Giáp Bát

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