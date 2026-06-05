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Tiền vào chứng khoán ‘chạm đáy’, VN-Index hồi phục yếu ớt

Việt Linh

TPO - Thanh khoản chạm đáy 1 năm, giá trị giao dịch HoSE chưa tới 13.500 tỷ đồng. VN-Index hồi phục nhưng dòng tiền vẫn thận trọng.

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ghi nhận trạng thái hồi phục, song dòng tiền lại cho thấy sự thận trọng rõ rệt khi thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 - thời điểm thị trường chịu tác động mạnh từ các yếu tố vĩ mô quốc tế.

Dù VN-Index đã chấm dứt chuỗi giảm và quay lại sắc xanh, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt. Dòng tiền có dấu hiệu co lại, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, với tổng giá trị giao dịch hơn 8.770 tỷ đồng. Toàn thị trường không xuất hiện cổ phiếu nào đạt giá trị khớp lệnh nghìn tỷ.

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Thanh khoản tiếp tục sụt giảm.

Ở nhóm dẫn dắt, FPT, SHB, VIC và ACB là những mã thu hút thanh khoản tốt nhất nhưng cũng chỉ dao động quanh mức 700-850 tỷ đồng mỗi mã.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng khoảng 7 điểm, lên sát vùng 1.839 điểm. Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động kéo trụ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số thực tế vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Đây cũng là tuần thứ ba liên tiếp thị trường vận động dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Điểm tựa chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm Vingroup, trong đó VIC tăng hơn 3% và đóng góp hơn 11 điểm cho chỉ số, trong khi VHM cũng hỗ trợ nhẹ. Ngược lại, phần lớn các nhóm ngành khác như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều giao dịch dưới tham chiếu hoặc biến động hẹp.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã lớn như BID, VCB, CTG, LPB và STB đồng loạt giảm nhẹ quanh 1%, tạo áp lực lên thị trường chung. Nhóm chứng khoán cũng không mấy tích cực khi các cổ phiếu như SSI, VIX, HCM, VCI đều điều chỉnh sau nhịp hồi ngắn.

Ở chiều cổ phiếu riêng lẻ, một số mã như VJC hay TPB vẫn thu hút dòng tiền tốt, thậm chí VJC tăng trần.

Dòng tiền ngoại trong phiên ghi nhận tín hiệu tích cực khi quay lại mua ròng 365 tỷ đồng sau chuỗi dài bán ròng, nhưng quy mô chưa đủ lớn để tạo thay đổi xu hướng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung vào một số mã trụ như VIC, ACB và FPT, trong khi vẫn duy trì trạng thái bán ròng ở nhiều cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng.

Việt Linh
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