Đồng Tháp thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại

Qua Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2026, tỉnh Đồng Tháp mong muốn sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, xanh, bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm trái cây an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu.

Tối nay (5/6), tại Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Đồng Tháp), Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt” sẽ chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp cho biết, lễ hội nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.

Lễ hội diễn ra từ ngày 5 -8/6, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp). Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá hiệu quả các loại trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng như: lễ khai mạc; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch Đồng Tháp; Không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp; hội thảo “Người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức”; hội chợ xúc tiến thương mại; Hội nghị phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực của tỉnh v.v..

Theo ban tổ chức, qua sự kiện Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ 1 năm 2026, tỉnh Đồng Tháp mong muốn sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tiêu dùng đối với các sản phẩm trái cây an toàn, giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu.

Hiện nay, tại Quảng trường Hùng Vương, nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, các đơn vị thi công, tổ chức sự kiện, lực lượng phục vụ đã hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội lớn tôn vinh ngành hàng trái cây và quảng bá hình ảnh vùng đất Đồng Tháp.

Các hạng mục phục vụ lễ hội như: Hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trái cây, các sản phẩm từ trái cây, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thiện các khâu cuối cùng. Không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp cũng được các đơn vị chuẩn bị, bố trí theo đúng kế hoạch.

Khu vực sân khấu chính, không gian tổ chức các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là chương trình biểu diễn nhạc nước, ánh sáng kết hợp trình chiếu mapping nghệ thuật “Về nghe sông kể” đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, các tiểu cảnh, mô hình trái cây phục vụ trang trí, check-in đã cơ bản hoàn tất, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian lễ hội. Đây cũng là khu vực diễn ra Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây “Đồng Tháp – Ngọt vị phù sa, đậm đà tình đất”. Các đội thi cũng đang hoàn thiện những tác phẩm dự thi, thể hiện sự sáng tạo, nét đẹp văn hóa và giá trị đặc trưng của vùng đất trù phú phù sa.