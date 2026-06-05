Hành trình 30 năm đổi mới và phát triển bền vững của Japfa tại Việt Nam

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, với sự hiện diện của Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo các tỉnh thành, cùng đông đảo đối tác và khách hàng. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Japfa thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam.

Tập đoàn Japfa chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996. Trải qua 3 thập kỷ không ngừng mở rộng, Japfa là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm (Feed - Farm - Food) tại thị trường Việt Nam. Công ty hiện vận hành 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 4 trại ấp trung tâm, hơn 1.400 trang trại và chuỗi cửa hàng thực phẩm.

Japfa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập, đánh dấu sự đồng hành lâu dài với ngành chăn nuôi Việt Nam

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Japfa, ông Renaldo Santosa cho biết, Japfa là một trong những nhà sản xuất protein động vật lớn nhất trong khu vực, hiện diện tại 5 quốc gia tại Châu Á, trụ sở chính tại Singapore. Việt Nam là thị trường lớn thứ hai của Japfa trong khu vực với chuỗi giá trị khép kín được đầu tư quy mô lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại. “Chúng tôi đang vận hành mạnh mẽ mảng thức ăn chăn nuôi và gia cầm tại đây. Việt Nam cũng là trung tâm xuất sắc về ngành heo của Tập đoàn. Năm ngoái, chúng tôi đã khánh thành nhà máy vắc xin thú y Vaksindo tại Việt Nam. Tất cả những thành tựu này chính là sự khẳng định vững chắc cho 30 năm hiện diện, đầu tư và niềm tin của Tập đoàn Japfa vào Việt Nam”, ông Renaldo nhấn mạnh.

Ông Renaldo Santosa Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Japfa phát biểu khai mạc sự kiện

Chia sẻ về định hướng tương lai, ông Renaldo Santosa cho biết: “Ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của tăng trưởng không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở tính bền vững. Vì vậy, Japfa sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình chăn nuôi hiện đại nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của ngành chăn nuôi Việt Nam.”

Trong suốt hành trình 30 năm tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hợp tác vì sự thịnh vượng chung luôn là những định hướng xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của Japfa. Trong đó, đổi mới sáng tạo được xem là động lực cốt lõi, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo Japfa chúc mừng dấu mốc 30 năm của doanh nghiệp

Nhờ tiềm lực công nghệ từ Tập đoàn, bao gồm Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo và Điện toán lượng tử tại Singapore, Japfa Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn chuỗi sản xuất. Tại các nhà máy ấp trứng gia cầm, hệ thống camera tích hợp AI theo dõi và đánh giá chất lượng gà con theo thời gian thực; công nghệ tiêm vắc xin trong trứng cũng được triển khai nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn sinh học. Tại các trang trại heo, quá trình vận hành được số hóa với hệ thống giám sát dữ liệu thời gian thực, cảnh báo tự động và phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Những ứng dụng này không chỉ cải thiện năng suất và hiệu quả vận hành, mà còn góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Tại sự kiện, ông Clemens Tan - Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam trình bày định hướng chiến lược của công ty trong giai đoạn tới, với trọng tâm là tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ông Clemens Tan - Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam trình bày định hướng chiến lược của công ty trong giai đoạn tới

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp và chăn nuôi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chiến lược phát triển chăn nuôi quốc gia đến năm 2030 định hướng các mô hình chăn nuôi quy mô lớn sẽ đóng góp phần lớn sản lượng. Thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. “Japfa Việt Nam không đứng ngoài quá trình chuyển đổi này, chúng tôi chọn đồng hành và góp phần dẫn dắt quá trình đó”, ông Clemens khẳng định.

Hiện nay, năng lượng tái tạo chiếm 37% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Tập đoàn Japfa. Tại Việt Nam, Japfa đã hoàn thành đánh giá vòng đời cho toàn bộ chuỗi giá trị gia cầm và heo, từ đó triển khai các cải tiến nhằm giảm tác động môi trường. Nhiều trang trại hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn kết hợp các giải pháp năng lượng mặt trời, nhằm hiện thực hóa mục tiêu dài hạn hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero). “Tất cả đổi mới trong ngành thực phẩm và chăn nuôi đều hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững”, ông Clemens nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố môi trường, phát triển bền vững đối với Japfa còn gắn với việc duy trì sinh kế cho người chăn nuôi, cộng đồng nông thôn và hệ sinh thái nông nghiệp. “Hơn 1.400 trang trại đối tác trên khắp Việt Nam đang cùng Japfa xây dựng một mô hình chăn nuôi mới, mang lại thu nhập ổn định hơn, rủi ro thấp hơn và khả năng tiếp cận một chuỗi giá trị minh bạch, hiện đại hơn”, ông Clemens Tan cho biết.

Ông Sanjeev Kumar - Phó tổng giám đốc trình bày Giải pháp tổng thể của Japfa Comfeed Việt Nam về Ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị Thượng nguồn - Trung nguồn - Hạ nguồn

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên tọa đàm về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững với sự tham gia của lãnh đạo Japfa Việt Nam và các chuyên gia quốc tế đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, có thể áp dụng trực tiếp vào bối cảnh chuyển đổi của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Japfa Việt Nam xác định ba trụ cột trọng tâm cho giai đoạn phát triển mới: dẫn đầu về chi phí, kiến tạo giá trị và phát triển con người. Với cam kết “Hợp tác vì sự thịnh vượng chung”, công ty tiếp tục đồng hành cùng người nông dân, đối tác và Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền chăn nuôi hiện đại, minh bạch và bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Bà Huỳnh Thị Phương Châu - Giám đốc Truyền thông & Bền vững

Email: chau.huynhthiphuong@japfa.com

Tel: 0905607807

Website: www.japfavietnam.com