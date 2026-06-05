Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng không đeo mặt nạ

Việt Linh

TPO - Anh Bùi Văn Mạnh (ở TPHCM) vừa nhận giải độc đắc Vietlott hơn 83 tỷ đồng. Anh Mạnh để lộ mặt khi nhận giải và cho biết đây là mong muốn lâu nay của mình, nếu một ngày may mắn trúng thưởng, sẽ công khai danh tính.

Ngày 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01350. Giá trị giải thưởng hơn 83 tỷ đồng.

Người chơi may mắn đến là anh Bùi Văn Mạnh, đến từ TPHCM. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán trên đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TPHCM. Anh Mạnh mua vé tại đây nhiều năm.

Anh Mạnh cho biết đã duy trì hình thức giải trí quen thuộc bằng xổ số suốt 10 năm qua. Mỗi ngày, anh thường mua từ 4-5 vé, và tự đặt hạn mức chi tiêu tối đa khoảng 300.000 đồng mỗi tuần.

z7904030287539-a62b4a74cf1bd790cc3a9dbb7973a050.jpg
Anh Bùi Văn Mạnh nhận giải Vietlott hơn 83 tỷ đồng, không đeo mặt nạ như nhiều người chơi may mắn khác.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh Mạnh nói rằng trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trúng Jackpot. Dù vậy, anh Mạnh luôn nuôi mong muốn đặc biệt, nếu một ngày may mắn trúng thưởng, sẽ công khai danh tính để mọi người thấy rằng, người trúng Vietlott là những người thật, câu chuyện thật.

Trước kỳ quay số may mắn, anh Mạnh cho biết vẫn duy trì thói quen mua vé tại điểm bán hàng quen thuộc như thường lệ, và chủ yếu lựa chọn các bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thay vì mua vé thông thường, hôm đó anh Mạnh quyết định thử vận may bằng duy nhất một vé bao 7.

Quyết định thay đổi mang đến cho anh giải thưởng lớn nhất cuộc đời. Về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Mạnh cho biết, khi đó anh và vợ đang dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, anh Mạnh gần như không thể tin đó là sự thật. Chỉ sau khi tự mình kiểm tra lại kết quả nhiều lần anh mới xác nhận rằng vận may đặc biệt đã thực sự đến với mình.

Tại lễ trao thưởng, Mạnh đã thực hiện đúng những gì ấp ủ trong nhiều năm, quyết định công khai danh tính.

Theo quy định, anh Mạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền 8,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TPHCM, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Việt Linh
#Vietlott #Jackpot #Bùi Văn Mạnh #TPHCM #xổ số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe