Phường Bình Đông tổ chức 'Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông'

Ngày 5/6, UBND phường Bình Đông (TPHCM) thông báo về việc tổ chức “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026. Theo đó, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ năm Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Bình Đông cho biết, không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt Nam được hội tụ và tôn vinh. Được tổ chức thường niên, sự kiện “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa, đồng thời bảo tồn và thúc đẩy giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương.

Lễ khai mạc “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 16/6.

Ngay từ đầu tháng 4/2026, UBND phường Bình Đông đã chủ động tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại làm việc với các đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang, TP. Huế, TP. Đồng Nai, TP. Cần Thơ và các xã, phường bạn trên địa bàn TPHCM để giới thiệu các sản phẩm nông sản vùng miền đặc trưng của từng địa phương.

“Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” được thiết kế không gian “mở”, đến thời điểm hiện nay đã quy tụ hơn 180 gian hàng, với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, để mọi người dân có thể cảm nhận được hương vị quê hương qua từng sản phẩm, từng món ăn, từng giai điệu âm nhạc, làn điệu dân ca Nam bộ, trực tiếp trải nghiệm làm bánh dân gian với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân... Tất cả chuỗi hoạt động đã tạo nên một Tuần lễ nông sản vùng miền với nét đặc trưng riêng có, đầy sức hút, nơi của sự giao lưu, kết nối giữa các địa phương, thăng hoa trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 16/6 tại sân khấu chính đường số 6 - Khu dân cư Pegasuite và được diễn ra trong 1 tuần. Trong suốt tuần lễ diễn ra chương trình sẽ có nhiều hoạt động khác nhau.

Ngoài ra, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” còn có không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau

Cụ thể, khu vực trưng bày và kinh doanh nông sản các vùng miền - Không gian “Ngôi nhà chung”: Nơi quy tụ những “tinh hoa” nông nghiệp thế mạnh của các vùng miền với nhiều sản phẩm, nông sản với nhiều chủng loại cây, trái phong phú, mới lạ, đầy màu sắc từ các vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn TPHCM đến từ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang, TP. Huế, TP. Đồng Nai, TP. Cần Thơ và các xã, phường bạn trên địa bàn TPHCM.

“Mỗi gian hàng mang ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết của địa phương với phường Bình Đông thể hiện sự đoàn kết nghĩa tình với những sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đây nét văn hóa truyền thống nghĩa tình, hình ảnh độc đáo riêng có của “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” khi kết nối và quy tụ được sự tham gia của các tỉnh, thành bạn và phường, xã bạn của TPHCM”, lãnh đạo UBND phường Bình Đông nói.

Ngoài ra, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” còn có không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm làm bánh dân gian (bánh ú lá tre, chè trôi nước, bánh ít, bánh bột lọc,...). Không gian check- in“Tinh hoa nông sản, Hồn quê xứ Việt”. Khu vực kinh doanh ẩm thực: Giới thiệu các món ăn, thức uống đặc sắc. Hội Thi làm Bánh dân gian gắn với hoạt động Tết Đoan Ngọ với chủ đề “Bánh dân gian - Kết tinh hồn Việt”. Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian. Hoạt động nghệ thuật dân gian: Xếp lá dừa nghệ thuật; nặn, tạo hình nghệ thuật từ đất sét màu (tò he); vẽ nón lá, chân dung nghệ thuật. Chương trình biểu diễn nghệ thuật (ca ngợi, giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng vùng miền). Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các địa phương…