Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Xe tải băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng

Thanh Hà

TPO - Tối 7/6, ô tô tải vượt qua đường sắt tại xã Thường Tín (Hà Nội) bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ việc khiến đầu tàu hư hỏng nặng và phải tạm dừng hành trình sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Clip được camera ghi lại.

Theo người dân tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày, tại Km17+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Thường Tín, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô tải chở cát BKS 30B-542.XX lưu thông từ quốc lộ 1A qua đường sắt để vào đường liên xã Nhị Khê.

Khi xe tải đi qua đường sắt thì bất ngờ bị tàu đâm trúng phía đuôi.

Vụ tai nạn khiến đầu tàu SE19 bị hư hỏng nặng. Sau hơn 1 tiếng đoàn tàu mới tiếp tục hành trình.

hien-truong-3.jpg
Xe tải bị tàu hỏa đâm trúng.
hien-truong-2.jpg
Cát vùi lấp xe máy dựng trên vỉa hè.

Về phía xe tải, một lượng cát lớn trên thùng xe đổ xuống dưới và gây lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Thanh Hà
#Tai nạn đường sắt Hà Nội #Vụ va chạm ô tô tải và tàu hỏa #Hư hỏng đầu tàu SE19 #An toàn giao thông đường sắt #Phản ứng lực lượng chức năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe