Tai nạn trên cao tốc Bắc Nam, 3 người thương vong

TPO - Rạng sáng 8/6, trên cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương mắc kẹt trong cabin.

Sáng 8/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi – Bãi Vọt (qua xã Gia Hanh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe tải, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50 cùng ngày, tại Km488, xe tải mang biển kiểm soát 29H-683.35 do anh Nguyễn Văn H. (trú Hà Nội) điều khiển đã đâm mạnh vào phía sau xe tải 38C-655.85 do anh Nguyễn Hữu Q (trú Hà Tĩnh) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước



Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

Cú tông đuôi khiến 2 người tử vong tại chỗ là bố và em trai của tài xế Nguyễn Văn H. Riêng tài xế H bị thương và bị mắc kẹt trong cabin bị biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài.