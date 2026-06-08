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Người lính

Mỹ không có kế hoạch rút quân tham chiến tại Iran, tuyên bố sẵn sàng điều binh thu hồi vật liệu hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch rút lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội để thu hồi và tiêu hủy vật liệu hạt nhân của Tehran nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa có ý định rút khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia chiến dịch quân sự liên quan đến Iran cho đến khi Washington đạt được "kết quả cuối cùng" tại quốc gia này.

“Tôi không cho rằng quân đội đang gặp nguy hiểm... Chúng tôi có lực lượng phòng thủ tốt nhất. Chúng tôi có lực lượng tấn công tốt nhất. Vì vậy, tôi không coi đó là nguy hiểm", ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của NBC.

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Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống boong tàu USS Abraham Lincoln, trong khuôn khổ cuộc tấn công thuộc Chiến dịch Epic Fury.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc rút quân hay không, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây sẽ là một quyết định thiếu khôn ngoan trong bối cảnh Washington có thể vẫn cần tới lực lượng này trong thời gian tới.

"Tôi cho rằng làm vậy sẽ là hành động thiếu khôn ngoan vì có thể chúng ta sẽ cần đến lực lượng", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến số thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch liên quan đến Iran, cho biết 13 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

"Chúng ta đã mất 13 người ở đây và đó là một con số lớn. 13 người, quá nhiều", ông Trump nói.

Theo các thông tin được công bố, 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào cảng Shuaiba (Kuwait) ngày 1/3; một binh sĩ khác tử vong sau vụ tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út ngày 8/3; và 6 quân nhân thiệt mạng khi máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker gặp nạn tại miền tây Iraq ngày 12/3.

Mỹ sẵn sàng điều quân thu hồi vật liệu hạt nhân của Iran

Tổng thống Donald Trump nói với đài NBC, rằng ông "sẵn sàng" điều động quân đội Mỹ thu hồi kho vật liệu hạt nhân của Iran nhưng hy vọng điều đó sẽ được thực hiện như một phần của thỏa thuận với Tehran.

Theo ông Trump, chương trình hạt nhân của Tehran và lượng uranium được làm giàu ở mức cao hiện là trọng tâm của các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết, nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện, Washington và Tehran có thể phối hợp xử lý số vật liệu này.

"Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận, tất cả sẽ cùng thực hiện. Chúng tôi sẽ thu hồi và tiêu hủy số vật liệu đó, hoặc phá hủy ngay tại chỗ, hoặc đưa tới một địa điểm khác để xử lý", ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, nếu đàm phán thất bại, Washington sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran trước khi tính đến việc đưa lực lượng mặt đất vào nước này.

"Chúng ta sẽ đi cùng họ hoặc không. Nhưng chúng ta sẽ không để bất kỳ ai nổ súng vào quân đội Mỹ", ông Trump tuyên bố.

Trước đó, CNN dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết việc thu hồi kho uranium làm giàu cao của Iran có thể đòi hỏi một chiến dịch quân sự quy mô lớn, với số lượng binh sĩ trên bộ nhiều hơn đáng kể so với lực lượng đặc nhiệm hiện diện trong khu vực.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một nhiệm vụ phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro do liên quan đến việc vận chuyển hoặc vô hiệu hóa khối lượng lớn vật liệu phóng xạ.

Tổng thống Trump nói Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết các cuộc thảo luận với Iran tập trung vào việc "bịt kín" mọi khả năng Tehran tiếp cận loại vũ khí này.

"Họ xác nhận sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết bản dự thảo ban đầu chỉ quy định Iran không được "phát triển" vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông yêu cầu bổ sung thêm các điều khoản cấm Tehran "mua lại, tiếp nhận hoặc sở hữu" loại vũ khí này.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #vật liệu hạt nhân #quân đội #đàm phán #chiến tranh #xung đột #Trung Đông

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