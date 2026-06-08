Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

TPO - Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng….

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan gian hàng tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, đồng thời quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 đề án lớn, tạo động lực đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như chất lượng hoạt động Hội giữa các địa phương chưa đồng đều; hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân, đào tạo nghề, phát triển chuỗi liên kết và hợp tác xã còn hạn chế; chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ Hội còn lúng túng trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nguyên lãnh đạo Đảng và Quốc hội tham dự Đại hội.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đại hội lần này sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; cụ thể hóa định hướng phát triển “sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị”, gắn với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và người nông dân văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, các cấp Hội quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân; xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.