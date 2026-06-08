Xe ben chở nhựa đường rơi khỏi cầu vượt ở TPHCM

TPO - Trong lúc ôm cua xuống cầu vượt Trạm 2 (TPHCM), xe ben chở nhựa đường bất ngờ tông gãy nhiều mét hộ lan rồi lao khỏi cầu, lật nhào xuống phía dưới. Vụ tai nạn khiến phương tiện hư hỏng nặng song rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Sáng 8/6, lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ xe ben chở nhựa đường lao khỏi cầu vượt Trạm 2 rồi lật nhào xuống phía dưới, khiến nhiều mét hộ lan bị hư hỏng.

Hình ảnh vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, gần 6h sáng cùng ngày, xe ben biển số 51D-932.XX chở nhựa đường lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ Đại học Nông Lâm TPHCM đi Suối Tiên.

Khi đến khu vực cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Tăng Nhơn Phú, tài xế điều khiển phương tiện ôm cua rẽ phải để xuống cầu thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe tông gãy nhiều mét hộ lan bằng sắt ở thành cầu, sau đó lao khỏi cầu vượt và lật nghiêng xuống khu vực bên dưới.

Rất may, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ và tự thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, xe ben bị lật ngang cách mặt đường cầu vượt khoảng 2 mét. Toàn bộ nhựa đường trên thùng xe đổ tràn ra khu vực xung quanh. Nhiều mét hộ lan bằng sắt bị biến dạng, hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến gần 9h sáng cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được thực hiện.

Theo người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn, cầu vượt Trạm 2 thường xuyên xảy ra các vụ lật xe container, xe ben và xe tải nặng. Nguyên nhân được cho là nhiều tài xế khi lên, xuống cầu vượt hoặc ôm cua đã không giảm tốc độ phù hợp, dẫn đến mất lái và lật xe.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.