Thủ tướng Campuchia và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Sáng nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đón Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia.

Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, với sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực hợp tác khác cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8 - 9/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN và có nhiều hoạt động quan trọng khác.