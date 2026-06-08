Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Campuchia và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bình Giang

TPO - Sáng nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

tt-cam-puchia-1897.png
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đón Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia.

Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, với sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực hợp tác khác cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8 - 9/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Bình Giang
#Thủ tướng Campuchia #Hun Manet #Quan hệ Việt Nam - Campuchia #Diễn đàn Tương lai Asean

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe