Đang chạy trên cao tốc Bắc Nam, xe tải chở 10 tấn mận bất ngờ bốc cháy

TPO - Khi đang di chuyển trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, chiếc xe tải chở 10 tấn mận bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc Bắc Nam.

Sáng 8/6, một vụ cháy xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh khiến nhiều hàng hóa trên xe bị thiệt hại nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng M. (SN 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải mang BKS 50H-264.56 chở khoảng 10 tấn mận lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe di chuyển đến Km479+200, gần khu vực trạm thu phí thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tài xế phát hiện khói và lửa bất ngờ bốc lên từ thùng hàng phía sau.

Hiện trường vụ cháy xe, hàng hoá đổ xuống đường.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Phương tiện lưu thông trên cao tốc bị ảnh hưởng do vụ cháy.

Ngay lập tức, tài xế điều khiển phương tiện vào lề đường, nhanh chóng rời khỏi xe và trình báo lực lượng chức năng. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy đồng thời phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần lớn số mận cùng nhiều hàng hóa trên xe đã bị lửa thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.