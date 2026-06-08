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Không khí lạnh tràn xuống tháng 6, có bất thường?

Nguyễn Hoài

TPO - Đợt không khí lạnh cuối mùa tràn xuống nước ta từ chiều tối nay (8/6), rất hiếm gặp, suốt 12 năm qua mới ghi nhận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, việc ghi nhận không khí lạnh trong tháng 6 từng xảy ra trong quá khứ, dù không thường xuyên và mật độ ngày càng ít do biến đổi khí hậu.

Thống kê cho thấy, từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, tức là hai năm một lần, còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình 5 năm mới có một lần.

Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025, không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6. Vì thế, đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta vào chiều tối nay là hiếm gặp, 12 năm mới có.

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Không khí lạnh tràn xuống nước ta vào tháng 6 là hiện tượng hiếm gặp những năm gần đây.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ ngày mai (9/6) sẽ giảm đi từ 6-8 độ so với hôm nay, với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ từ 28-30 độ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Trong đó khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, có nơi trên 250mm.

Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông cần hết sức lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ.

Ngoài gây mưa lớn trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 8/6, ở bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Nguyễn Hoài
#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #mưa dông #thời tiết

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